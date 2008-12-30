عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تاکنون

-مردم فرانسه در اعتراض به کشتار مردم بیگناه فرانسه دست به تظاهرات زدند.

-شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: تنها با مقاومت مسلحانه می توان بر اسرائیل پیروز شد.

-شاه اردن روزگذشته به طور ناگهانی مدیر سازمان اطلاعات و جاسوسی کل این کشور را به علت تسهیلات لجستیکی که نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان علیه حملات رژیم صهیونیستی ارائه دادند، از کار برکنار کرد.

-میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با تایید برگزاری کنفرانس عربی در اسرع وقت ممکن از نبود یکپارچگی عربی ابراز تاسف کرد.

-حماس اخبار منتشره مبنی بر اعلام آمادگی "خالد مشعل " رئیس دفتر سیاسی حماس برای آتش بس با نوارغزه را تکذیب کرد.

-حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد روزگذشته با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار کرد و دو طرف درباره تقویت روابط دوجانبه مذاکراتی با یکدیگر انجام دادند.

-وزارت خارجه عراق بمباران نوارغزه از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار توقف این حملات وحشیانه شد.

-نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار برگزاری انتخابات شورای استانی عراق در فضایی شفاف و آزاد شد.

-مردم بغداد نیز در ابراز همدردی با ساکنان غزه پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و مشارکت رژیم های عربی را در کشتار مردم بی دفاع غزه محکوم کردند.