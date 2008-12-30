استقرار تانکهای گرجستان در نزدیکی مرز اوستیای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، کمیته اطلاعاتی و مطبوعاتی اوستیای جنوبی طی بیانیه ای اعلام کرد:" بر اساس گزارشهای اطلاعاتی، گرجستان 28 تانک را به طرف گوری حرکت داده یعنی جایی که یک گردان تانک در آنجا مستقر است. علاوه بر این، خودروهای مسلح کبری نیز در روستای نیکوزی در نزدیکی مرز اوستیای جنوبی مستقر شده اند."

هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا اخیرا نسبت به استقرار خودورهای مسلح کبری در مناطق نزدیک به مرزهای اوستیای جنوبی و آبخازیا ابراز نگرانی کرد.

وزارت کشور گرجستان نیز گزارشها درباره استقرار این خوروها را تایید و اعلام کرده که به اتحادیه اروپا در این زمینه اطلاع داده است.

در اوایل ماه آگوست سال جاری میلادی درگیریها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.

