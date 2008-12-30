منوچهر محمدی درباره تغییرات اعضای شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صورتجلسه‌ای که در بدو تشکیل شورای عالی تهیه‌کنندگان بین کلیه تشکل‌های تهیه‌کنندگی تایید شده در معاونت سینمایی و خانه سینما تنظیم و تدوین شد، مدت زمان فعالیت نمایندگان تشکل‌ یکسال تعیین شده بود.

وی ادامه داد: این زمان یکساله پنجم دی‌ماه به پایان رسید و از همین رو از 25 آذرماه نامه‌ای برای تمام تشکل‌های تهیه‌کنندگی ارسال شد تا اعضای جدید خود را برای فعالیت در مرحله دوم شورای عالی تهیه‌کنندگان معرفی کنند. این تشکل‌ها تا دوشنبه نهم دی فرصت دارند نمایندگان خود را معرفی کنند و در پی آن اسامی کامل اعضا اعلام خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه چهار تشکل تهیه‌کنندگی در سینمای ایران مشغول کارند و در یکسال اخیر صنف جدید انجمن تهیه‌کنندگان مستقل هم به این جمع پیوسته، درباره عملکرد شواری عالی تهیه‌کنندگان گفت: نامه مشترک اخیر مدیر کل نظارت و ارزشیابی و مدیر عامل خانه سینما موید این بود که شورای عالی تهیه‌کنندگان تنها صنف جامع و فراگیر سینما در حوزه تهیه‌کنندگی است.

این تهیه‌کننده ادامه داد: شورای عالی تهیه‌کنندگان تنها مکانیسم و ساختاری است که امکان تجمع تهیه‌کنندگان را زیر عنوان یک واحد صنفی امکانپذیر می‌کند تا فعالیت تهیه‌کنندگی که از مهمترین فعالیت‌ها در سینماست با کمترین مشکل پیش برود. بدیهی است انتخاب نمانیده تشکل‌ها خللی در روند مسایل جاری حوزه تهیه‌کنندگی به وجود نمی‌آورد.

سخنگوی شورای عالی تهیه‌کنندگان یادآور شد: می‌توان حاصل فعالیت یکسال شورا را در جشنواره امسال دید و با توجه به پیشینه اعضای شورا که احتمال حضور مجدد آنان در شورا پیش‌بینی‌ می‌شود انتظار می‌رود اعضای جدید شورا با جدیت و اهتمام بالا برنامه‌های مد نظر تهیه‌کنندگان را پیگیری کنند. امیدوارم امسال در جشنواره نتایج فعالیت شورای عالی تهیه‌کنندگان دیده شود.