مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

تاریخ ثبت نام و شرایط شرکت در دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامیرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: مردم غزه قهرمانان مظلوم تاریخندانتقاد خاتمی از سکوت مجامع جهانی درمورد غزهمعاون اقتصادی بانک مرکزی: طرح تحول اقتصادی تورم 31 درصدی داردقشقاوی: سرفصلهای بیانات رهبری را عملیاتی می کنیم

اعتماد:

دادستان کل کشور هشدار داد: پیگرد قضایی دستگاههای مسئول آلودگی هوا

اعلام تدوین دومین طرح رفع موانع تولید توسط عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بانکها به جای وام وعده می دهند

تکذیب استعفای نجفی از حزب کارگزاران

فراخوان دادستانی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی: دولت ستاد حمایت از غزه تشکیل داد

افزایش هزینه های درمانی بر دوش مردم



اعتماد ملی :

سید حسن نصرالله: مصری ها مرز رفح را بازگشایی کنند

کارشناسان نسبت به سقوط توان اقتصادی کم درآمدها هشدار دادند؛ مجلس در آوردگاه طرح تحول اقتصادی

علی مطهری: بحث عبور از احمدی نژاد لازم است

تایید مرگ 4 نفر از تب کنگو در فارس



ایران :

کشورهای مختلف دنیا روز گذشته صحنه اعتراض گسترده مردمی به جنایات صهیونیستها بود؛ همبستگی جهانی با مردم غزه

دبیر شورای عالی ترافیک در گفتگو با "ایران": پایتخت با روشهای 40 سال پیش اداره می شود

یک مقام مسئول اعلام کرد: کاهش 20 درصدی قیمت روغن نباتی

دولت ایران موفقیتهای بزرگی در کاهش فقر داشته است؛ تازه ترین گزارش بانک جهانی از اوضاع اقتصادی ایران



ابرار:

با حضور رئیس جمهور: لایحه تحول اقتصادی امروز به مجلس ارائه می شود

کمیسیون برنامه و بودجه تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد

عضو هیئت رئیسه مجلس: جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یکشنبه هفته آینده برگزار می شود

صفار هرندی: دل ملتهای اسلامی و مسلمان همراه مردم غزه و فلسطین است

سخنگوی وزارت امور خارجه: مالکی هفته آینده به ایران می آید



ابتکار:

هاشمی رفسنجانی: ایران آماده دفاع از غزه است

نجفی در اعتراض به مواضع انتخاباتی از کارگزاران استفعا داد

دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان شدند

سید حسن نصرالله خطاب به جهان اسلام: جز شهادت و مقاومت بقیه گزینه ها سراب است

گزارش ابتکار از روند احضار وزیر جهاد و کشاورزی به مجلس؛ آخرین فرصت استیضاح



اسرار:

سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد: تلاش ایران برای محاکمه رهبران اسرائیل

روحانیون مجلس در دیدار با احمدی نژاد مطرح کردند: گلایه مراجع از دولت

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ ها و تمدنها: برخی کشورهای منطقه خفت خریده اند

اسکندری یکشنبه استیضاح می شود

اطلاعات:

اوضاع غزه به لحظه سرنوشت نزدیک می شود؛ رژیم صهیونیستی دامنه جنگ علیه غزه را گسترش می دهد

موافقت رهبر معظم انقلاب با تفویض اختیارات فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی به وزیر کشور

گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران

پارلمان عراق، دولت را مسئول سازماندهی حضور نیروهای خارجی کرد

برگ معاینه فنی جزو مدارک شناسایی خودرو شد

پول:

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در آستانه ارائه لایحه به مجلس خبر داد: یارانه های سه گانه؛ نقدی، غیر نقدی و سهام

گمرک: قاچاق کالا 15 درصد کم شده است

هاشمی رفسنجانی: بی مهری به بخش خصوصی در IT زیان بار است

وزیر بازرگانی چین ادعا کرد: چین، موتور رشد اقتصاد دنیا شده است



تفاهم:

حداقل و حداکثر پرداخت نقدی دولت به هر نفر در هر ماه پس از حذف یارانه ها؛ سناریو نویسی برای یارانه

رقبا از راه رسیده اند؛ مگر نانو به داد خاویار برسد

مدیر عامل پارسیان خبر داد: گفتگو درباره خرید یک بانک اروپایی



جام جم:

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد: 3 گزینه دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها

احمدی نژاد: از رانت ها و ویژه خواریها جلوگیری کرده ایم

با موافقت رهبر معظم انقلاب؛ محصولی جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی شد

جبران یک غفلت چند ساله؛ تعزیه سرانجام ثبت ملی می شود

پوشش بیمه ای درمان ناباروری در بلاتکلیفی



جوان:

ایران یکپارچه خشم شد

استفاده از ظروف استاندارد الزامی است؛ توصیه ها و هشدارهای بهداشتی در توزیع نذورات اعلام شد

قیمت نفت تعیین می کند؛ یارانه نقدی، 19 تا 43 هزار تومان

سردار رویانیان: معاینه فنی جزو مدارک شناسایی خودرو شد



جمهوری اسلامی:

همزمان با ادامه کشتار هولناک مردم غزه ابراز شد؛ خشم جهانی علیه جنایات صهیونیستها در غزه

نصرالله خواستار قیام ملت مصر در برابر رژیم قاهره شد

رئیس جمهور، لایحه تحول اقتصادی را امروز به مجلس تقدیم می کند

رویانیان خبر داد: یارانه 39 میلیارد تومانی بلیت اتوبوس و مترو تهران بزودی ابلاغ می شود



حیات نو:

انتقاد شدید اللحن نصرالله از سران سازشکار عرب؛ امت اسلامی برای دفاع از غزه قیام کنند

سید حسن خمینی: مسلمانان بیش از هر زمان نیازمند وحدت هستند

دادستان کل کشور خبر داد: پیگرد قضایی اهمال در مقابله با آلودگی هوا

طرح تحول اقتصادی امروز روی میز مجلسیان؛ یارانه نقدی در راستای "عدالت اقتصادی" اجرا می شود



خبر:

اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد جنایات غزه: خروش ایران در تظاهرات ضد صهیونیستی

از امروز کلیه مسافران پروازهای داخلی احراز هویت می شوند

واگذاری صدور تاییدیه مدارک تحصیلی به دانشگاهها

شرایط دریافت کالابرگ نوزاد اعلام شد



خورشید:

روزنامه نگاران خورشید آماده اعزام به کربلای غزه

طرح تحول اقتصادی در مجلس: زمان برای هدفمند کردن یارانه ها مناسب است

نام یک تشکل کارگری مهم نیست؛ پیگیری منافع و مشکلات اولویت تشکلهای کارگری

لبیک ایرانیان به حکم مقام معظم رهبری؛ بپا خیزید مسلمانان، بپا خیزید



دنیای اقتصاد:

همزمان با ایران در سراسر دنیا انجام شد؛ اعتراض جهانی به فاجعه غزه

آنچه داده می شود و آنچه گرفته می شود؛ یارانه نقدی با انرژی آزاد

سایت احمد توکلی خبر داد: خاتمی واحمدی نژاد در دو نظرسنجی

درآمد نادرست نیمی از خانوارها در فرم یارانه



سرمایه:

سه سناریوی بانک مرکزی اعلام شد؛ افزایش 11 تا 15 درصدی تورم با اجرای طرح تحول

برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس؛ احمدی نژاد دعوت دوباره اعراب را نپذیرفت

بدون اطلاع وزیر بهداشت تصویب شد؛ 6500 تومان سرانه بهداشت ایرانیها

کمیسیون بودجه مجلس تصویب کرد: تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی



سیاست روز:

نمایندگان در گفتگو با سیاست روز تاکید کردند: کلیات لایحه تحول اقتصادی تصویب می شود

آسیب شناسی نوحه سرایی و شعر عاشورا؛ وقتی غلو از حقیقت پیشی می گیرد

بوی نفتی از بودجه نمی آید

پیشنهاد قیمت شناور برای بنزین از سوی دادستان کل کشور

صدای عدالت:

مرگ 89 نفر بر اثر آلودگی هوا

اعلام انزجار ایران از جنایات اسرائیل در غزه

تصویب طرح تحقیق و تفحص از ذخیره ارزی

هشدار هاشمی درباره بی توجهی به IT

مصر به حال آماده باش کامل درآمد



قدس:

پیش از ارائه در صحن علنی مجلس بیان شد؛ آخرین دیدگاهها درباره پرداخت نقدی یارانه ها

در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد: تصویب طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی

در راستای انجام عملیات استشهادی علیه اهداف صیهونیستی اعلام شد؛ آماده باش " مشعل" به گردانهای" عز الدین قسام"

با تاکید مسئولان عالی قضایی؛ احضار نوجوانان به دادگاهها محدود می شود



کاروکارگر:

هاشمی رفسنجانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "العالم" : یک و نیم میلیارد مسلمان فقط تماشاگر فجایع غزه هستند

در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی تصویب شد

سهمیه کالابرگ روغن نباتی اعلام شد



کارگزاران:

متکی با دبیران کل سازمان ملل، اتحادیه عرب و کنفرانس اسلامی تماس گرفت؛ تحرکات دیپلماتیک ایران برای حل بحران غزه

در جلسه با روحانیون مجلس صورت گرفت؛ ابلاغ گلایه های مراجع تقلید به احمدی نژاد

اسدالله بادامچیان خبر داد: انتقاد سری موتلفه از احمدی نژاد

برای ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود؛ احمدی نژاد امروز در مجلس



کیهان:

در اعتراض به همدستی قاهره با صهیونیستها در فاجعه غزه؛ مبارک سرنگون باد، فریاد سراسری مردم مصر

ایران در تولید سیمان به خودکفایی رسید

گفتگوی فرماندهان ارشد ارتش پاکستان و هند برای کاهش تنشها

700 قاضی و حقوقدان ایرانی خواستار محاکمه سران جنایتکار اسرائیل شدند

افشاگری تکان دهنده عضو دفتر تحکیم

وطن امروز:

دبیر کل جمعیت ایثارگران در گفتگو با "وطن امروز": خاتمی خودش هم می داند رای ندارد

انتصاب اعضای شورای راهبردی ستاد کروبی

سید حسن نصرالله: حمله به غزه همان نتیجه جنگ 33 روزه را رقم می زند

در حکمی از سوی رهبر انقلاب؛ محصولی جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی شد



همبستگی:

امروز توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه می شود: لایحه توزیع نقدی یارانه ها در مجلس

محمد علی نجفی از حزب کارگزارانن استعفا داد

تفویض اختیارات فرماندهی کل قوا در امور انتظامی به وزیر کشور

صفار هرندی، وزیر ارشاد در تجمع بزرگ ضد صهیونیستی در تهران: باید مشعل کینه علیه صهیونیستها را روشن نگه داریم



همشهری:

سیمای تهران در محرم،برنامه های شهرداری

انتاد شدید سید حسن نصرالله از رهبران عرب

پیش بینی سازمان هواشناسی از وضعیت بارش: امسال در کشور خشکسالی نداریم

امروز مشخص می شود؛ واکنشن مجلس به طرح تحول

