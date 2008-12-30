سینمای ایران 6700 سالن نمایش فیلم کم دارد

مسئول تهیه و اکران فیلم‌های خارجی بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به تعداد سالن‌های سینمای فعال در ایران به خبرنگار مهر گفت: ایران با داشتن 210 سینما و 260 پرده اکران فیلم تنها توانسته از مجموع 804 شهر کشور فقط 75 شهر را سینمادار کند و حدود 729 شهر کشور سالن سینما ندارند.

امیرحسین علم‌الهدی افزود: طبق معیارهای جهانی بر اساس هر 10 هزار نفر جمعیت یک سالن سینما تعریف می‌شود. اما در ایران با وجود 260 پرده نمایش برای هر 269.231 نفر یک سالن سینما وجود دارد. چنانچه ایران بخواهد به استانداردهای جهانی نزدیک شود، باید هفت هزار سالن سینما داشته باشد، یعنی 6740 سینمای دیگر.

این کارشناس سینما با اشاره به ساخت مجتمع‌های سینمایی گفت: با افزایش سالن‌های تهران از طریق ساخت پردیس‌های سینمایی و سالن‌هایی که با بازسازی توسعه می‌یابند و در نظر گرفتن میانگین 10 میلیون نفر جمعیت شهر تهران، این شهر نیازمند 1000 سینما است که در وضعیت فعلی حدود 80 سالن در تهران مشغول فعالیتند و 920 سالن دیگر برای این کلانشهر نیاز است.

وی با اشاره به جدولی که با موضوع سرانه سالن سینما در نشریه فوکوس درج شده افزود: با نگاهی به این جدول که بر اساس آمارهای جهانی استخراج شده از نشریه فوکوس 2007 موسسه سمعی و بصری اتحادیه اروپا است، ایران از میان 57 کشور دارای سرانه سینما متاسفانه رتبه 53 را دارد و بالاتر از مصر و تونس و پائین‌تر از مراکش و اندونزی ایستاده است.

علم‌الهدی در پایان یادآور شد: نظریه‌پردازان سینما را یکی از مهمترین شاخصه‌های توسعه نام نهاده‌اند. یکی از دلایل افزایش ضریب امنیت اجتماعی در جوامع امروزی رابطه مستقیم آن با تعداد سالن‌های سینما است و هر چه آمار سالن‌ها در جوامع رو به افزایش باشد، شاخص‌های امنیت اجتماعی آن کشور رو به بالا دارد.

وی گفت: یکی از معضلاتی که کشورهای توسعه‌نیافته با آن درگیرند ضریب پائین تفریح دسته جمعی خانواده‌ها در بیرون خانه است. نداشتن گردش درونشهری و سفر برونشهری و رفتن به تئاتر و کنسرت و فیلم دیدن در سینما که آن را تلطیف‌کننده فضای خشن جوامع شهری نام می‌برند همگی نشان از ناخوشی مردمان چنین دیاری دارد.