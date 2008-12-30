به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به اختصاص فروش سینماها به مردم غزه، اجرای نمایش "در قاب ماه" در ایام محرم، چهلمین روز درگذشت احمد آقالو، ادامه فیلمبرداری "صبح روز هفتم"، ثبت ملی تعزیه در اربعین حسینی، رقابت 230 اثر در جایزه ادبیات نمایشی، حرف‌های وزیر ارشاد، معرفی فیلم‌های خارجی بخش معناگرای جشنواره فجر، لحظه‌های مهم سال 2008 به انتخاب انستیتو فیلم آمریکا و اخبار کوتاه.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به نقش مجریان تلویزیونی در برنامه‌های مذهبی، آثار مستند شبکه چهار در دهه فجر، مجموعه نوروزی شبکه دو سیما، مبارزات مردم الجزایر در تئاتر تلویزیونی "مبارزان کازبا" و اخبار کوتاه. گفتگو با آرش معیریان کارگردان فیلم "احضارشدگان" در صفحه گفتگو، درباره برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر ایثار در صفحه پایداری، مطلبی در خصوص چگونگی ساخت "محمد رسول‌الله" در صفحه سینما و ثبت ملی تعزیه و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با یدالله کابلی هنرمند خوشنویس، درباره فیلم "روزی که دنیا از حرکت ایستاد" و اخبار کوتاه. آسیب‌شناسی ممیزی در سینمای ایران، پیام وزیر ارشاد به پنجمین همایش آیین‌های عاشورایی، گپی با حسین رفیعی، نشست آسیب‌شناسی شیوه‌های ترویج قرآن در دانشگاه‌ها و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به حرف‌های وزیر ارشاد، ساخت مستند "نجوای عاشورایی" توسط مجید مجیدی، برنامه‌های ماه محرم شبکه چهار، گپی با علی حاج‌قربان، گفتگو با علی درستکار مجری برنامه "این شب‌ها"، یادداشتی از وی و درباره وی و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی کیومرث صابری فومنی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه موسیقی می پردازد به نگاهی به کنسرت نی نوا، کلیدر ترکمن و عصیان و گفتگو با خواننده گروه حوسیان. مطلبی درباره مجموعه های ماه محرم سیما در صفحه تلویزیون و نمایش آثار ماندگار 30 سال انقلاب در جشنواره تجسمی فجر، "چشمه" در کانون فیلم معناگرا، ثبت ملی تعزیه در اربعین و اخباری کوتاه از نیکی کریمی، رضا کیانیان، رضا ناجی، نصرالله قادری و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"فرهنگ آشتی" در صفحه اول می‌پردازد به آخرین اخبار از جشنواره فیلم فجر، حرف‌های محمود اربابی و یادداشت. ثبت ملی تعزیه، بازدید ارکستر ملی اوکراین از اپرای عاشورا، نشست نمایش "هفت خاج رستم" و معرفی آثار بخش چشم‌انداز جشنواره تئاتر فجر در صفحه اطلاع‌رسانی، فیلم‌های پرفروش سینماهای جهان، اکران جهانی "ملک سلیمان"، حضور "قتل عادلانه" در جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه در صفحه سینما و تلویزیون، گفتگو با محمدرضا اصلانی کارگردان "آتش سبز" و یادداشتی بر فیلم در صفحه سینما و سخنرانی هارولد پینتر پس از دریافت جایزه ادبی کوهن در صفحه تئاتر آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد فیلم "چشمه"، واکنش بزرگان سینمای ایران به فاجعه غزه، نشست نمایش "هفت خاج رستم"، گپی با جمشید عندلیبی، گزارشی از نشست آسیب‌شناسی ممیزی در سینمای ایران، مراسم چهلم مرحوم احمد آقالو، تقدیر ایرج قادری از وزارت ارشاد و اخباری از بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به مشخص نشدن جزئیات آتش‌سوزی سینما جمهوری، مناظره محمود اربابی و علیرضا رئیسیان، درباره انیمیشن "تهران 1500"، مجموعه نوروزی شبکه دو سیما، حرف‌های مسجدجامعی درباره تئاتر شهر، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با جیم کری بازیگر "بله قربان‌گو"، این فیلم از نگاه جیمز برادینلی و اخبار کوتاه. فیلم شدن رمان ایشیگورو، مطلبی درباره اقتباس‌های سینمایی، مروری بر فیلم "دلشکسته"، ساخت نخستین فیلم با تکنیک روتوسکوپی، جانی دپ و کریستین بیل بازیگران برتر 2008 و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به کم بودن 6700 سالن نمایش فیلم در ایران، ثبت ملی تعزیه، آماده شدن "اخراجی‌ها 2"، ساخت نخستین فیلم با تکنیک روتوسکوپی، برگزاری جشنواره نماز و نیایش، برپایی نخستین جشنواره هنری نوآوران بسیجی، فروش سینماهای تهران، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گزارشی در ارتباط اینترنت و تلویزیون، گفتگو با رئیس مرکز صبا و درباره مجموعه‌های ماه محرم. نشست آسیب‌شناسی ممیزی در سینمای ایران، نمایش‌های جدید در تالار وحدت و تئاتر شهر، فیلم‌های بخش "در جستجوی حقیقت" جشنواره فجر، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.