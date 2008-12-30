4000 اثر در گردونه داوری جایزه پروین اعتصامی / 22 سکه به هر برگزیده

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه برگزارکننده جایزه ادبی پروین اعتصامی - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اقدامات صورت گرفته برای برگزاری سومین دوره این جایزه، گفت: فعالیتهای این دوره از جایزه ادبی پروین اعتصامی براساس آئین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حال انجام است و با تعیین اعضای هیئت علمی، جلسات داوری آن زیر نظر اعضای این هیئت تشکیل خواهد شد.

وی افزود: تاکنون بالغ بر 4000 اثر در رشته‌های ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، ادبیات پژوهشی و شعر به دبیرخانه سومین دوره جایزه ارسال شده است.

شجاعی با اشاره به اتمام 90 درصدی داوریهای مرحله نخست این جایزه، اضافه کرد: آثار مربوط به جایزه پروین اعتصامی با توجه به اینکه بخش ترجمه نیز خواهد داشت و اینکه هر کدام از رشته‌های اصلی دارای چندین زیرشاخه است، داوری‌ خواهد شد که تا این لحظه داوری 10 رشته از 13 رشته جایزه انجام و داوری مرحله دوم آنها نیز آغاز شده است. مرحله اول داوری 3 بخش باقیمانده نیز به زودی به اتمام می‌رسد.

مسئول برگزاری این جایزه تاکید کرد: با اتمام کار داوریها، این جایزه را در نیمه اول اسفندماه و طی مراسمی که برنامه‌‌ریزیهای اولیه درباره نحوه اجرای آن در حال انجام است، برگزار خواهیم کرد.

به گفته این مقام مسئول به هر کدام از برگزیدگان سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی 22 سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد موسسه خانه کتاب با همکاری نهادهای درگیر مسائل زنان، جایزه ادبی پروین اعتصامی را در سا‌لهای آتی نیز در سطوحی کلان‌تر برگزار کند.

جایزه پروین اعتصامی با هدف " ایجاد زمینه‌های مناسب رشد و اعتلای زنان" و هر دو سال یک بار در دو حوزه ترجمه و تالیف در رشته‌های شعر، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، ادبیات کودکان و پژوهشهای ادبی برگزار می‌شود.

اعضا هیئت امنا این جایزه را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیئت امنا)، یک نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی به انتخاب این فرهنگستان و نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان تشکیل می دهند.