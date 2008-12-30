به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کتابفرورشیهای سیار روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد اهداف اجرای این طرح گفت: قاصدکهای فرهنگی حاصل مجموعه مطالعاتی است که نشان می داد تاسیس کتابفروشی با قیمت بالای ملک توجیه اقتصادی ندارد.

وی در این باره افزود: از طرف دیگر بحث بازاریابی وجذب مشتری ایجاب می کرد که کتابفروشیها به جای تمرکز در یک خیابان در نقاط مختلف شهر پخش شوند. بنابراین، این نیاز احساس شد که به طرحی فکر شود که در آن کتابفروشیهای متعدد، ارزان و متحرک ساماندهی شود. بخشهای فنی طرح بعد از مطالعه ابعاد مختلف کار در شکل واحدهای کتابفروشی شناسایی شد.

همچنین وی دررابطه با توزیع نشریات تخصصی در این کیوسکها نیز گفت: از سوی برای کمک به توزیع نشریات تخصصی کیوسکهای سیار مطبوعاتی نیز آغاز به کار خواهند کرد و مشکل همیشگی فروش نشریات تخصصی را که در گیشه جایی نداشتند را مرتفع خواهد کرد.

خندان خاطرنشان کرد: تجربه ما در بخش اشتراک نشریات در مجتمع مطبوعات تخصصی کشور نشان داده است که اگر نشریات در تمام استانها و به طور مطلوبی معرفی شوند مخاطبان حرفه ای و زیادی خواهند داشت و امیدواریم قاصدکها از عهده این ماموریت به خوبی برآیند.

وی در خصوص ساخت این قاصدک ها نیز گفت: قطعات کاراوانهای این طرح از آلمان وارد می شود و کار مونتاژ آنها در داخل کشور انجام می شود که با این حساب امیدواریم که با این حساب تا دو سه ماه آینده 50 اروان آماده شود و کار فروش کتاب در کتابفروشیهای سیار و عرضه مطبوعات در کیوسکهای سیار مطبوعاتی در تهران آغاز شود.

تکیه قاصدک ها بر علاقمندی و نیاز بازار است

خندان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با کتابها و نشریاتی که در قاصدکها عرضه می شوند نیز گفت: فروش کتاب و نشریات بازار و تقاضایی دارد و طبعا بیشترین تکیه قاصدکها بر علاقمندی و نیاز بازار است.

وی ادامه داد: مراجعه و تقاضای مشتری و تجربیات کتابفروش به این انتخابها جهت می دهد. بدین ترتیب ناشر پیشاپیش انتخاب می کند که چه کتابی راچاپ کند و کتابفروش بر اساس تقاضا و تجربه ای که دارد کتاب را انتخاب می کند. در مورد نشریات تخصصی نیز سعی می کنیم ویترین کاملی از تمام آنها را در قاصدکها ایجاد کنیم.

رئیس هیئت مدیره مجتمع مطبوعات تخصصی کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از تعامل ناشران و صاحبان نشریات با این طرح پرسش کرد نیز توضیح داد: دفتر مرکزی تهران بنا بر تقاضای نمایندگیهای استانها و کتابفروشان سیار تقاضاها را به تهران منتقل می کند و برای خرید و ارسال کتاب به شهرستانها با تمام ناشران در تعامل خواهد بود.

وام 10 میلیونی قرض الحسنه مهر رضا به متقاضیان

مدیر اجرایی این پرژو در رابطه با چگونگی واگذاری قاصدکها نیز گفت: کسانی که تجربه کتابفروشی و یا سابقه مطبوعاتی دارند و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند می توانند در این طرح مشارکت کنند. برای این کار فرم هایی برای درخواست کاراوان بر روی وب سایت "مجتمع مطبوعات تخصصی کشور" به نشانی www.majalleh.ir قرار داده شده است.

همچنین وی با اشاره به پرداخت وام از سوی صندوق مهر رضا توضیح داد: پرداخت وام از طرف دفاتر استانی طرح این متقاضیان را برای تامین بخشی از نیاز مالی کتابفروشی سیار به صندوق مهر رضا (ع) معرفی می کنند و ده میلیون تومان وام اشتغال زایی در اختیار آنها قرار می دهد. این وام به اشخاص حقیقی داده می شود.

باید برند فرهنگی ایجاد شود

خندان با اشاره به ضرورت ایجاد برند فرهنگی در کشور گفت: اگر یک نشانه مخصوص (برند) در این حوزه ایجاد شود مردم بیشتر به مجموعه کتابفروشیهای سیار و کیوسکهای سیار مطبوعاتی اعتماد پیدامی کنند.

وی افزود: نمای بیرونی کاراوانها که "قاصدک" نام گرفته اند یکسان است و از یک آرم مخصوص استفاده می کنند. اجرا کنندگان این کتابفروشیها در بخشی از برنامه های خود مختار هستند اما در بخشی از برنامه ها باید تابع آیین نامه باشند.

وی با تاکید بر این موضوع کع قاصدکها به سیگار فروشی و تنقلات فروشی تبدیل نخواهد شد ابراز داشت: محل استقرار و نحوه تعامل با مشتری حفظ مقررات شهری و مناسبات فرهنگی حرفه ای برخورد کنند. در مجموع امیدواریم در این طرح بتوانیم تجربه موفق فروشگاههای زنجیره ای را در کار کتابفروشی و عرضه نشریات تخصصی تکرار کنیم.

فروش آنلاین گام بعدی

خندان ابراز امیدواری کرد که در یک بازده زمانی چند ساله این کتابفروشیها به صورت شبکه نرم افزاری آنلاین به شبکه تهران متصل شوند و خاطرنشان ساخت: این شبکه آن لاین فروش روزانه و نیازهای آنها به دفتر تهران منتقل کند شاید در گام اول با رایانه ای کردن منفرد این کاراوان ها بشود اطلاعات را به صورت دستی به دفاتر استانی ارائه کرد تا نیازها و عملکرد روزانه را به تهران منتقل کند.