76 واحد صنعتی امسال در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی صبح سه شنبه در این زمینه به خبرنگارارن در گرگان افزود: این واحدها در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی، محصولات کانی غیرفلزی، محصولات لاستیک و پلاستیک و غیره بوده که 940 نفر را مشغول به کار کرده است.

وی اظهار داشت: بیشتر سرمایه گذاریهای انجام شده در استان به سمت صنایع کوچک و از محل بنگاههای زودبازده بوده که اغلب آنها به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: جهت گیری جدید سرمایه گذاریهای استان بر طبق طرح آمایش صنعت و معدن و اجرای پروژه های بزرگ و مادر و با فناوری پیشرفته و اثربخش در سایر بخشهای اقتصادی استان است.

قلیچ لی افزود: بیشترین سرمایه گذاریهای انجام شده امسال در شهرستانهای آق قلا، علی آباد، گرگان و مینودشت صورت گرفته است.

دبیر طرح آمایش صنعت و معدن استان گلستان خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت، تعداد 378 فقره جواز تاسیس در بخش صنعت و معدن صادر شده که برای اجرای این جوازها 59 هزار و 371 میلیارد ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود با بهره برداری از این جوازها، برای 9 هزار و 264 نفر در استان، شغل ایجاد شود.

وی یادآورشد: هم اینک در بخش صنعت و معدن استان، دو هزار و 763 فقره جواز تاسیس صنعتی و معدنی با پیش بینی اشتغال 73 هزار و 907 نفر و سرمایه گذاری 52 هزار و 601 میلیارد ریال وجود دارد.



وی، شمار واحدهای صنعتی موجود استان را 811 واحد با اشتغال بیش از 17 هزار نفر و سرمایه گذاری سه هزار و 590 میلیارد ریال اعلام کرد.