نقدهای میرصادقی بر آثار نویسندگان جوان در یک کتاب

این نویسنده کتابهای آموزشی داستا‌ن‌نویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این روزها آثار نویسندگان جوان کمتر با جدیت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. اغلب نقدها نیز علمی و دقیق نیست. من در کتاب خود کوشش کرده‌ام تا از نقد سلیقه‌ای بپرهیزم.

وی با بیان اینکه این کتاب می‌تواند مورد توجه عموم داستان‌نویسان قرار گیرد از انتشار جلد دوم کتاب آموزشی "عناصر داستان خبر داد که تحت عنوان "راهنمای داستان‌نویسی" به تازگی منتشر شده است.

"راهنمای داستان‌نویسی" 600 صفحه است که مباحثی جدید درباره داستان و داستان نویسی را در خود جای داده ‌است.



میرصادقی همچنین از چاپ دوم "واژه‌نامه داستان‌نویسی" خبر داد که با تغییرات و افزوده‌هایی بازنشر می‌شود. این کتاب با همکاری میمنت میرصادقی نوشته شده بود.

آخرین رمان منتشر شده میرصادقی "دختری با ریسمان نقره‌ای" نام دارد. وی همچنین در حال حاضر دو رمان "دندان گرگ" و "آسمان رنگ رنگ" را با موضوعاتی سیاسی-اجتماعی در دست چاپ دارد.