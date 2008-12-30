دفتر نخبگان استان یزد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به مناسبت سالگرد سفر مقام معظم رهبری به دارالعباده یزد طی مراسمی نسبت به افتتاح دفتر نخبگان استان یزد اقدام کند.

این مراسم با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مقامات و نخبگان استان 12 دی ماه در محل دفتر نخبگان استان یزد واقع در یزد برگزار می شود.

جمع زیادی از برگزیدگان و نخبگان استان یزد در بخشهای مختلف قرآنی، علمی، فرهنگی، هنری، صنعت، ورزش، کارگری، اصناف، اقتصادی و کشاورزی سال گذشته با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار حضور در جمع نخبگان و برگزیدگان استان یزد را همانند سایر دیدارها با نخبگان شیرین و لذت بخش دانستند و افزودند: برگزاری چنین نشست هایی یک جنبه واقعی و کاری و یک جنبه نمادین دارد که جنبه واقعی آن تشکر از قشر نخبه و قدرشناسی از آنان است.

ایشان خاطرنشان کردند: جنبه نمادین این نشست، حامل این پیام است که اگر ملت ایران و جوانان و همچنین مسئولان خواهان پیشرفت و حرکت پرشتاب کشور به سوی آرمانهای ترسیم شده هستند باید قدر نخبگان را بدانند و جایگاه آنان را در کشور حفظ کنند.

ایشان استفاده از امتیاز نخبگی برای سود رساندن به مردم و جامعه را موجب جلب رضایت خداوند دانستند و تأکید کردند: نخبگان در عرصه های مختلف باید با اتکاء به تواناییها و حفظ استقلال و عزت خود،‌ حرکت در مسیر پیشرفت را بدون مأیوس شدن در برابر سختی ها ادامه دهند و متوقف نشوند.

رهبر انقلاب اسلامی تصریح کردند: ملت و کشور ایران در مسیر پیشرفت و حرکت به سوی آرمانها قرار گرفته است و نخبگان باید سهم و وظیفه خود را در این مسیر ادا کنند.