نصیر مغزی درباره مجموعه‌های نوروزی شبکه قرآن سیما به خبرنگار مهر گفت: سری جدید مجموعه "امین و مینا" با رویکرد نو تولید و در ایام نوروز برای مخاطبان کودک پخش می‌شود. برای مخاطبان بزرگسال هم دو فیلمنامه ویژه ایام نوروز در حال بررسی است و فکر می‌کنم تا پایان دی‌ماه قطعی شود.

وی با اشاره به تولید سه مجموعه تا پایان سال افزود: پیش‌تولید مجموعه "گلستان" با محوریت مسائل اخلاقی و دینی در جامعه آغاز شده و تا 20 روز آینده کلید می‌خورد. این مجموعه هر شب 10 دقیقه روی آنتن شبکه قرآن می‌رود. همچنین مجموعه‌ای با نام موقت "مشق شب" تولید می‌شود که ماجراهای آن در یک شرکت اتفاق می‌افتد.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه قرآن سیما خاطرنشان ساخت: فیلمنامه مجموعه "هر روز یک نمایش" هم مراحل بازنویسی را سپری می‌کند. محوریت این مجموعه یک آپارتمان است و چند شخصیت ثابت دارد. همچنین فیلمنامه دو فیلم تلویزیونی در حال بررسی هستند.

مغزی درباره بودجه این گروه توضیح داد: با توجه به اینکه گروه فیلم و سریال شبکه قرآن سیما اواسط سال راه‌اندازی شد، به همین دلیل ما با بودجه‌ای که در اختیار داشتیم کار تولید فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی آغاز کردیم. مسلماً سال آینده با تعلق گرفتن بودجه مستقل به صورت حرفه‌ای فیلم و مجموعه می‌سازیم.

وی درباره جذب فیلمنامه‌نویسانی که آگاهی کاملی به موضوعات دینی داشته باشند، توضیح داد: با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داریم، سعی می‌کنیم فیلمنامه‌‌نویسان مطرح را جذب کنیم. در حال حاضر سعید شاپوری مشغول نگارش فیلمنامه‌هایی برای شبکه است. از سوی دیگر طرح‌های قرآنی زیادی به ما رسیده، اما خام هستند و نیاز به کار زیادی دارد.