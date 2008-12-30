  1. استانها
367 فقره مجوز صنایع دستی در ایلام صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی استان ایلام گفت: طی 9 ماه گشته 367 مجوز صنایع دستی در این استان صادر شده است.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد مجوز صادر شده شامل صدور 352 فقره کارت شناسایی، سه فقره اعلامیه تاسیس و 12 پروانه تولید در 17 رشته صنیعدستی برای صنعتگران استان ایلام بوده است.

وی بیان داشت: صنایع دستی استان ایلام از ابتدای سال جاری تاکنون 9 نمایشگاه در زمینه های مختلف صنایع دستی برگزار کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر این صنعتگران استان ایلام در 12 نمایشگاه منطقه ای نیز شرکت کرده اند، خاطرنشان کرد: حدود هشت هزار صنعتگر صنایع دستی در استان ایلام فعالیت دارند.

احمدی عنوان کرد: بیش از 90 درصد از صنعتگران استان ایلام را بانوان تشکیل می دهند.

این مسئول یادآور شد: گلیم نقش برجسته مهمترین و اصیلترین صناعی دستی استان ایلام به شمار می رود.

