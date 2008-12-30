بدنه اجرایی دولت آماده اجرای طرح تحول اقتصادی

محمد عباسی در گفتگو با مهر درباره اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور گفت: در قالب برنامه ای قرار است تحولاتی در کشور صورت گیرد که یکی از بخشهای مهم آن اقتصادی خواهد بود که می تواند نوید یک تحول جامع به شکل همه جانبه در کشور باشد.

وزیر تعاون اظهار داشت: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، اجرای طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نحوی است که نگاه اجتماعی مردم را برای برداشتن قدمهای بزرگتر آماده می کند، ضمن اینکه ما در سالهای اولیه شروع برنامه بیست ساله سند چشم انداز قرار داریم.

عباسی با اظهار قرار گرفتن کشور در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: روند برنامه های سالانه کشور و تغییراتی که به اشکال مختلف در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اتفاق می افتد، نقش برنامه های سازندگی و توسعه را قابل توجه می کند.

وی خاطر نشان کرد: در هر حال با تلاشهای دولت و مجلس و صحبتهایی که پیرامون اجرای طرح تحول اقتصادی با مردم انجام شد، طرح توسط مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر تعاون ادامه داد: اجرای طرح تحول اقتصادی مستلزم اظهار نظرها و جمع بندیهایی است که توسط سیاست گذاران کشور باید انجام شود تا آنچه که قرار است به لحاظ اقتصادی اتفاق افتد محقق شود.

عباسی پاسخگویی به دغدغه های اقتصادی مردم در قالب لایحه طرح تحول اقتصادی را مطرح کرد و افزود: بدنه اجرایی دولت خود را آماده اجرا و پیاده سازی طرح تحول اقتصادی می کند.