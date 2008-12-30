تیم ملی فوتبال بحرین مقابل سوریه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال بحرین که خود را برای حضور در مسابقات جام خلیج فارس آماده می کند، شب گذشته در دیداری دوستانه به مصاف سوریه رفت و در پایان به نتیجه تساوی 2 بر2 مقابل این تیم رضایت داد.

برای بحرین در این بازی سلمان عیسی (49) و عبدالله الدخیل (89) گلزنی کردند و گلهای تیم سوریه نیز توسط ماهر السید (41) و محمد زینو (68) به ثمر رسید.

تیم ملی فوتبال بحرین در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در گروه A آسیا پایین تر از تیم‌های استرالیا، ژاپن و قطر رده چهارم گروه را در اختیار دارد.