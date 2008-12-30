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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

همایش بهره وری در سمنان آغاز به کار کرد

سمنان - خبرگزاری مهر: همایش بهره وری برای اولین بار در کشور با حضور رئیس مرکز ملی بهره وری و مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت کشور در سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری سمنان صبح امروز در حاشیه آغاز این همایش به خبرنگار مهر گفت: وزارت کشور در سال جاری با همکاری مرکز ملی بهره وری ایران طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری را تهیه کرده و به تازگی نیز به کلیه استانداری های سراسر کشور ابلاغ کرده است.

عبدالحسین نافیان افزود: استان سمنان پس از ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه و طرح استقرار نظام مدیریت و بهره وری اولین استان در سطح کشور است که این همایش را برای تبیین موضوع برگزار می کند.

به گفته وی، رشد و تولید ناخالص و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه هشت درصد پیش بینی شده است که از این محل 5/2 درصد مربوط به بحث بهره وری است و باید در طول سال های برنامه چهارم توسعه محقق شود.

نافیان تصریح کرد: در این همایش یک روزه مقوله ی بهره وری به طور کلی و طرح استقرار نظام بهره وری استان به طور مشخص مورد بررسی قرار می گیرد و کارگاه های آموزشی برای کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار سمنان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی پس از دو تا سه هفته نتایج کار خود را اعلام و پس از بررسی ها و تجزیه و تحلیل کار دستگاه ها، در ایام دهه مبارک فجر، دستگاه های برتر استان در امر بهره وری معرفی خواهند شد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری سمنان یاد آور شد: استانداری عزم جدی و راسخی دارد تا این بخش از احکام قانونی برنامه چهارم توسعه را در محدوده استان سمنان از جمله بهره وری محقق کند.

کد مطلب 808788

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