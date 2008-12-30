درک وصایای شهدا سبب انتقال آگاهی و بصیرت به جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نیکزاد شب گذشته در یادواره 32 شهید پایگاه شهید نامجو بهشهر در حسینیه نصیری این شهرستان هدف ازبرگزاری یادواره ها را تجدید میثاق با آرمان های والای شهیدان و آشنا کردن نسل جوان با وصیتنامه شهدا دانست و افزود: آزادی و قدرت جهانی ما در منطقه و جهان ناشی از ایثارگری‌های شهدا و به برکت وجود آنان است که با خون خود ایران اسلامی را بیمه کردند.

وی با بیان اینکه بالاترین نیکی در دنیا نثار جان خود است، یادآور شد: شهدا با گذشتن از این سرمایه والای خود در واقع در معامله با خدای خود روسفید شده اند.

وی با بیان اینکه امروزه اقتدار ایران اسلامی در دنیا قابل وصف نیست، ادامه داد: ارزشها و برکات نظام ما در گرو خون شهدا و فعالیت و پشتکاربسیجیان و حامیان ولایت است.

نیکزاد تفکر بسیجی را الهام گرفته از آیین قرآنی و ولایت مداری خواند و گفت: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس مقتدرانه به وظایف خود عمل کردند و دنیا در مقابل این تفکر بسیجی وامانده است.

وی با اشاره به اینکه شهدا مجبور به دفاع از انقلاب و نظام نبودند، ادامه داد: شهدا آگاهانه وارد این مسیر شدند، آنها حتی می‌دانستند که شاید نابرابری‌ها و نامردی‌هایی وجود داشته باشد و به بازماندگان آنها بی‌مهری شود ولی با بصیرت و معرفت رفتند.

وی افزود: شهدا نیازمند مجلس یادبود و ترحیم نیستند، شهدا آن قدر بزرگ هستند که با چنین یادواره هائی هدف بزرگ انقلاب و اسلام و نظام را به ما یادآوری ‌می کنند و اینکه دنیا فانی است و ما برای هدف بزرگی آفریده شده‌ایم و این یکی از پیام‌های یادواره است.