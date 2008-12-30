واگذاری مسئولیت صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی به 29 دانشگاه کشور

محمد جواد یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی دانشگاهها پیش از این به وزارت علوم محول می شد و اداره دانش آموختگان این کار را انجام می داد.

وی اظهار داشت: اما از این پس مطابق با آیین نامه ای که وزیر علوم امضا کرده است به جای وزارتخانه، دانشگاههای منتخب در استانها این کار را انجام می دهند.

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم گفت: در واقع کار وزارت علوم بین 29 دانشگاه منتخب استانها توزیع شده است و رئیس دانشگاه منتخب تأییدیه های تحصیلی دانش آموختگان را امضا می کند.

وی افزود: از این رو دانشگاههای تحت پوشش دیگر نیاز نیست مدارک دانش آموختگان خود را برای صدور تأییدیه وزارت علوم ارائه دهند.