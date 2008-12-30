آغاز اولین دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی در دانشگاه سمنان

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با تاسیس 2 دانشکده "اقتصاد و مدیریت" و "مهندسی شیمی، نفت و گاز" تعداد دانشکده های دانشگاه سمنان به 12 می رسد. البته موافقت هیئت امنای دانشگاه با تاسیس برخی دانشکده ها اینگونه است که این هیئت با ارتقای برخی گروههای آموزشی به دانشکده موافقت می کند.

وی از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی دوره دکتری مهندسی شیمی گرایش جداسازی در دانشگاه سمنان خبر داد و گفت: رشته های مهندسی شیمی معدنی، مهندسی فرآیندهای نفت و مهندسی گاز در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دایر هستند.