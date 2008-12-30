  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز اولین دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی در دانشگاه سمنان

آغاز اولین دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی در دانشگاه سمنان

رئیس دانشگاه سمنان از پذیرش اولین دوره دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی در این دانشگاه در مهر ماه خبر داد و گفت: هیئت امنای این دانشگاه با تاسیس دانشکده‌های "اقتصاد و مدیریت" و "مهندسی شیمی، نفت و گاز" موافقت کرد.

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با تاسیس 2 دانشکده "اقتصاد و مدیریت" و "مهندسی شیمی، نفت و گاز" تعداد دانشکده های دانشگاه سمنان به 12 می رسد. البته موافقت هیئت امنای دانشگاه با تاسیس برخی دانشکده ها اینگونه است که این هیئت با ارتقای برخی گروههای آموزشی به دانشکده موافقت می کند.

وی از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی دوره دکتری مهندسی شیمی گرایش جداسازی در دانشگاه سمنان خبر داد و گفت: رشته های مهندسی شیمی معدنی، مهندسی فرآیندهای نفت و مهندسی گاز در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دایر هستند.

کد مطلب 808802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها