مرکز آموزش مهارتی در دانشگاه کردستان تاسیس می شود

غلامحسین کریمی دوستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: مرکز آموزش مهارتی با همکاری استانداری کردستان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دانشگاه کردستان تاسیس می شود.

وی ادامه داد: در راستای ارتقا صلاحیت‌های حرفه‌ ای و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه کردستان در حین تحصیل، متناسب با نیازهای بازار کار و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور فعال دانشجویان در فعالیت‌های کارآفرینی- اقتصادی و مدیریتی کشور توافقنامه سه جانبه فی مابین استانداری، سازمان آموزش فنی وحرفه‌یی کشور و دانشگاه کردستان منعقد شده است.

رئیس دانشگاه کردستان افزود: آموزش مهارت‌های فنی، غیر فنی و مدیریتی مورد نیاز بازار کار دانشجویان دانشگاه کردستان در محل این دانشگاه و با استانداردهای مهارت آموزی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌یی تدوین شده، ارائه خواهد شد.

کریمی دوستان بیان داشت: براساس این توافقنامه و با هدف افزایش توانمندی‌های حرفه‌یی و مدیریتی دانشجویان جهت ورود به بازار کار مهارت آموزی درقالب یک پروژه کوتاه مدت و یک پروژه میان مدت ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به پروژه‌های کوتاه مدت در جریان اجرایی شدن این پروژه گفت: در راستای این پروژه جهت راه اندازی حداقل پنج کارگاه آموزشی در داخل دانشگاه آموزش‌های فنی و غیر فنی پایه‌یی و پیشرفته به دانشگاه کردستان با توافق طرفین اعلام شده است.

وی درخصوص پروژه‌های میان مدت نیز گفت: این پروژه در مدت یکسال با سرمایه گذاری مشترک (دانشگاه، سازمان فنی و حرفه ای و استانداری) تحت نام "مرکز آموزش مهارتی دانشگاه" احداث و راه اندازی خواهد شد.

کریمی دوستان، افزود: استانداری نیز برای احداث مرکز مهارت آموزی دانشگاه و ارتقاء بخشیدن به مهارت دانشجویان دانشگاه و همچنین در اولویت قرار دادن دانشجویان دارای گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌یی در پروژه‌های عمرانی و بهره گیری از امکانات و تسهیلات دولتی جهت ایجاد کسب و کارهای جدید مساعدت کرده است.