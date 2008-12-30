اتحادیه اروپا اوضاع فاجعه بار غزه را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این نشست در پاریس و به دعوت فرانسه انجام می شود.

فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در آخرین روزهای ریاست خود بر این اتحادیه، از وزیران امور خارجه 27 کشور عضو خواسته تا برای بررسی آخرین تحولات غزه امروز در پاریس گرد هم آیند.

ریاست نشست امروز بر عهده "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه خواهد بود.

این نشست در حالی برگزار می شود که آخرین خبرها حکایت از شهادت بیش از 360 فلسطینی حاضر در نوار غزه و مجروح شدن بیش از 1900 نفر در این منطقه بر اثر درنده خویی صهیونیستها دارد.

نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی برگزار می شود که کشورهای عربی هنوز اقدام خاصی را در این باره انجام نداده اند و قرار است روز جمعه نشستی را برگزار کنند.