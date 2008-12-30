چهار بنای تاریخی شهرستان خواف مورد بهره برداری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمود بختیاری شهری صبح امروز در محل سازمان میراث خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود در ایام مبارک دهه فجر و در برنامه های استانی و با توجه به اتمام عملیات اجرایی عملیات حفاظت و مرمت چهار بنای تاریخی در شهرستان خواف تا پایان دی ماه سال جاری، این بناها مورد بهره برداری قرار گیرد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: آب انبار مسجد خطیب، آب انبار مسجد یخدان خواف و مسجد جامع سنگان از جمله بناهای مرمت شده قابل بهره برداری شهرستان خواف است.

همچنین در ادامه مجید حسینی کارشناس ناظر شهرستان خواف گفت: مرمت آب انبار مسجد خطیب و یخدان خواف از سال 86، آب انبار مسجد بلال خواف از سال 85 و مسجد جامع سنگان خواف از سال 84 شروع شد.

حسینی ادامه داد: از بناهای مرمت شده شهرستان خواف در امور فرهنگی از قبیل مسجد، خبازی سنتی، کتابخانه و ... بهره برداری خواهد شد.

کارشناس ناظر شهرستان خواف اظهار داشت: اعتبار انجام شده جهت مرمت بناهای شهرستان یک میلیارد و شش میلیون ریال است که از محل سرجمع اعتبارات استانی، اضطراری و ملی تامین شده است.