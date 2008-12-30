صادرات نرم افزار به 60 میلیون دلار می رسد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی غضنفری امروز در دومین همایش توسعه ملی صادرات نرم افزار در تهران گفت: حجم تجارت جهانی صنعت نرم افزار 440 میلیارد دلار است که از این رقم سهم ایران تنها 50 میلیون دلار است، این در حالی است که هند سهم 50 میلیارد دلاری را از این صنعت به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: مالزی با 300 میلیون دلار صادرات یکی از کشورهای صاحب نام در این صنعت است؛ بنابراین صنعت نرم افزار می تواند برای ایران امید بخش باشد همانطور که اخبار خوبی در کشور شنیده می شود و نسل جوان ایران فناوری اطلاعات را هدف گرفته و جلو می رود.

وی تصریح کرد: البته هنوز در ایران ائتلاف بخش خصوصی برای صادرات نرم افزار تشکیل نشده اما در سالهای گذشته تغییرات متعددی داشته است، ضمن اینکه بازارهای هدف ایران در صادرات این محصولات از همه نوع کشوری تشکیل شده است.

به گفته غضنفری ایران به دو شیوه به صادرات محصولات نرم افزاری خود می پردازد به این معنا که به برخی کشورها راسا صادرات نرم افزار را انجام می دهند و در برخی کشورهای دیگر نیز در کنار یک برند مشهور به صادرات می پردازند چرا که تا زمانی که ایران یک برند ملی را برای صادرات نرم افزار به ثبت نرساند مشتریان نمی توانند به صادرات ما اعتماد کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای تاجیکستان، مالزی، زیمباوه، افغانستان، ازبکستان، امارات، کانادا، آلمان، دومینیکن و مکزیک را به عنوان بازارهای هدف صادراتی ایران عنوان کرد و گفت: نیروی کارشناسی جوان، هزینه پایین نیروی کار وعلاقه مندی دولت به گسترش این صنعت استراتژیک می تواند ما را به نقاط ضعف و تهدیدها غلبه دهد.

وی از جمله مهمترین مشکلات صنعت نرم افزار را سهم اندک ایران در این صنعت، کم توجهی به قانون کپی رایت و مشکلات بانکی عنوان و خاطر نشان کرد: وزارت ارشاد گامهای جدی در خصوص قانون کپی رایت برداشته است از سوی دیگر توافقی میان بانکها و صادر کنندگان در حال شکل گیری است.

غضنفری از جمله راهکارهای توسعه صنعت نرم افزار را شناسایی بازارهای منطقه ای، تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات، به کارگیری سیستم کیفیت و حفظ استانداردهای جهانی، ارتقای سطح توانایی شرکتهای نرم افزار و ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات شرکتهای ایرانی در سایر کشورها عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: دولت نهم معتقد است که صنعت نرم افزار می تواند در مسیر توسعه تجارت ایران راهگشا باشد ضمن اینکه مرکز فناورش سازمان توسعه تجارت نیز برای به کارگیری فناوری اطلاعات در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده که به زودی افتتاح می شود و در آن مجموعه ای از نرم افزارها شکل گرفته است.

به گفته وی کشورهای آسیایی اولین رتبه صادرات نرم افزار در دنیا را دارند.