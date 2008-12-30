برگزیدگان یادواره عکس یاران حسین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین یادواره عکس یاران حسین (ع) با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان نیروی انتظامی و اجرای پرفورمنسی به کارگردانی مهدی فرجپور در تالار مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد.

در ادامه مراسم مجتبی آقایی بیانیه هیئت داوران را به نمایندگی از محمد ستاری، محمدمهدی رحیمیان، یدالله عبدی و گیتی نوروزیان خواند و مراسم با اجرای موسیقی گروه راز و نیاز به سرپرستی و خوانندگی سالار عقیلی و سخنرانی سردار منیری مدیر عامل بنیاد تعاون ناجا و رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری قوامین ادامه یافت.

بخش بعد مراسم به اهدای جوایز اختصاص داشت که در این بخش امین نظری با مجموعه "شهادت جانباز شیمیایی"، مجتبی کوچکی با مجموعه "پیرغلامان بازار تهران" دوم، جابر تواضعی با عکس "بدون عنوان"، حسن غفاری با مجموعه "محرم 1385" و مجید آزاد با عکس "نهضت حسینی" اول تا پنجم شدند. همچنین از حسن قائدی و علی امیرخانی تقدیر ویژه به عمل آمد.

نمایشگاه یادواره عکس یاران حسین (ع) با 115 اثر از 78 عکاس تا 15 دی‌ماه ادامه دارد. این یادواره به همت موسسه ناجی هنر با همکاری موسسه قوامین برپا شده و شهرداری، خانه هنرمندان، انجمن سینمای جوانان، خانه عکاسان، موزه عکسخانه شهر، کانون پرورش فکری، دانشکده خبر، فرهنگسرای هنر و شبکه‌های دو، سه، تهران و خبر دیگر حامیان آن هستند.