به گزارش خبرنگار مهر، تیم ممفیس گریزلیز بامداد امروز در دیدار مقابل "تیمبروولوز" با نتیجه 98 بر 108 مغلوب شد. چهار کوارتر وقت قانونی این مسابقه به ترتیب با نتایج (19 بر 24)، (20 بر 8)، (26 بر 29) و (24 بر 28) و در نهایت با تساوی 89 بر 89 به پایان رسید. اما در وقت اضافه اول بسکتبالیست‌های تیمبروولوز با نتیجه (19 بر 9) به برتری دست یافتند تا با 10 اختلاف امتیاز برنده این بازی باشند.

این بیست و یکمین شکست بازیکنان ممفیس درفصل جاری مسابقات بسکتبال آمریکا بود. این تیم تاکنون موفق به کسب 10 برد شده است.

حامد حدادی که در بازی گذشته ممفیس فرصت بازی کردن را به دست نیاورده بود، در این دیدار اصلا در فهرست بازیکنان تیمش جایی نداشت. "کالینز" و "مادسن" از تیم حریف هم وضعیت مشابهی داشتند.

در این بازی "مایو" در مدت 40 دقیقه حضور در زمین موفق به کسب 23 امتیاز برای ممفیس شد. اما عنوان امتیازآورترین بازیکن به "جفرسون" تعلق گرفت که طی مدت زمان 47 دقیقه 38 امتیاز برای تیمبروولوز کسب کرد.

تیم ممفیس دیدار آتی خود را درمسابقات کنفرانس غرب NBA بامداد فردا و مقابل تیم "سانز" برگزار می کند.