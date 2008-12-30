مرحله نخست طرح تامین آب شرب منطقه گلمان ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرید خلیل زاده صبح امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای خدمات زیربنایی منطقه گلمان ارومیه گفت: این طرح در قالب تامین آب شرب 50 هزار خانوار منطقه گلمان ارومیه آغاز و برای اجرای آن بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی افزود: مرحله نخست این طرح شامل حفر سه حلقه چاه عمیق، احداث ایستگاه پمپاژ، احداث هشت کیلومتر خط انتقال و ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی است که عملیات اجرایی آن با تعیین پیمانکار از امروز آغاز شد و تا دو سال آینده نیز به بهره برداری می رسد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز این منطقه از اولویتهای کاری مدیریت استان است گفت: از دغدغه های اصلی ما تامین آب شرب این منطقه بود که عملیات اجرایی مرحله نخست طرح انتقال آب از چاه های ریحان آباد ارومیه آغاز شد .

محمد باقر داریانی افزود: منطقه گلمان در راستای توسعه شهر ارومیه و پاسخگویی به نیازهای خدماتی و رفاهی آن طراحی شده است و دستگاه های خدماتی باید نیازهای زیربنایی آن را سریعا تامین کنند .

در ادامه این نشست که به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود در منطقه گلمان ارومیه تشکیل شد، پس از بحث و بررسی نیازها و راهکارهای مدیریت مطلوب این منطقه مقررشد شهرداری ارومیه علاوه بر استقرار مدیریت محلی در منطقه ، به تعاونیهای مسکن معرفی شده برای آغاز عملیات ساخت واحدهای مسکونی در زمینهای گلمان ارومیه پروانه ساخت صادر کند .

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بر اساس طرح جامع ارومیه منطقه گلمان در قالب سه هزار هکتار برای توسعه شهر ارومیه طراحی و در برنامه جدید دولت برای تامین مسکن اقشار کم در نیز بیش از 180 هکتار زمین برای ساخت 10 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است