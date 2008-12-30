منچستریونایتد با پیروزی به استقبال سال 2009 رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد دیشب در چارچوب هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان با تک گل دیمیتار برباتف در دقیقه 69 موفق به شکست میهمان خود میدلزبرو شد. این در حالی است که من یونایتد آمار گل نخوردن خود در رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان را به 10 ساعت و دو دقیقه رساند.

تیم های هال سیتی و آستون ویلا امشب دیدار پایانی هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان را به انجام می رسانند.

جدول رده بندی:

1- لیورپول 45 امتیاز

2- چلسی 42 امتیاز

3- منچستریونایتد 38 امتیاز(دو بازی کمتر)

4- آرسنال 35 امتیاز

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18-استوک سیتی 20 امتیاز

19- بلکبرن 18 امتیاز

20- وست بروم 18 امتیاز