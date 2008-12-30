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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

دهها برنامه ویژه کودکان هرمزگان در دهه فجر به اجرا در می آید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: جهت تاثیرگذاری هر چه بیشتر جشن های دهه فجر امسال، دهها برنامه با محوریت کودکان و نوجوانان در این استان به اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد فیروز آبادی صبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: برگزاری سومین جشنواره استانی و اولین جشنواره کشوری اسباب بازی های بومی و محلی استان، برگزاری جشنواره بازی های محلی استان در حاشیه جشنواره، نمایشگاه ویژه فروش اسباب بازی های بومی و محلی کشور، ارسال کتاب به 30 روستا و جزیره محروم استان از عمده برنامه های ویژه این ایام است.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره سیمرغ به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب با همکاری اعضا کمیته در سه بخش شعر، قطعه ادبی و نقاشی و انتخاب 30  اثر  برگزیده به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب از دیگر برنامه های ویژه این ایام خواهد بود.

فیروزآبادی افزود: برگزاری مسابقه بزرگ وبلاگ نویسی با موضوع انقلاب، برپایی جشنواره بازیهای  ساحلی در ساحل بندرعباس در بخش های مسابقه، آثار شنی، پرواز بادبادکها از جمله برنامه هایی است که به صورت محلی نیز برگزاری آنها دنبال می شود.

کد مطلب 808839

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