ایجاد عمق میدان در تصاویر دیجیتالی با استفاده از نرم افزاری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین معیارها در عکاسی حرفه ای عمق میدان و استفاده مناسب از آن است، واضح بودن تصویر پیش زمینه و کدر بودن تصویر پس زمینه می تواند توجه مخاطب را به راحتی و زیبایی به سمت موضوع اصلی عکس متمرکز کند.

چنین جلوه ای معمولا با استفاده از لنزهای پرسرعت در دوربین های دیجیتال و غیر دیجیتال خلق خواهد شد اما شرکت نرم افزاری با نام Alien Skin نرم افزار تکمیلی را مخصوص برنامه فتوشاپ تولید کرده است که این جلوه بصری را به صورت دیجیتال بر روی تصاویر ایجاد خواهد کرد.

این نرم افزار Bokeh (در زبان ژاپنی به مفهوم کدری) نام داشته و با تمامی برنامه های فتوشاپ ارائه شده سازگاری دارد. با استفاده از این نرم افزار فرد قادر خواهد بود جلوه عمق میدان را به شکلی حرفه ای در هر نقطه ای از تصویر با مشخص کردن مکانی که باید واضح باقی بماند، ایجاد کند.

این نرم افزار همچنین قادر است در تصاویر دیجیتالی که توسط دوربینهای غیر حرفه ای به ثبت رسیده است نیز به سرعت جلوه ای شفاف و قابل قبول از عمق میدان ایجاد کند.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، نرم افزار Bokeh می تواند در مواقعی که فرد لنز مناسب به همراه ندارد موثر واقع شده و کمبود لنز را از طریق پردازش رایانه ای تصویر جبران کند.

با وجود اینکه افراد حرفه ای استفاده از تجهیزات مناسب در هنگام عکاسی را به پردازش ثانویه تصویر ترجیح می دهند، جلوه طبیعی که این نرم افزار بر روی تصویر ایجاد خواهد کرد می تواند منجر به محبوبیت آن در میان عکاسان شود.