  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

در جلسه علنی امروز ؛

مجلس به یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت داد

مجلس به یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی مجلس نمایندگان یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی قرار دادند که بعد از صحبت های رئیس جمهور و نمایندگان موافق و مخالف برای تصویب آن رای گیری به عمل آمد و در نهایت از مجموع 231 نماینده حاضر فوریت این لایحه با 127 رای موافق، 85 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعیین خواهد شد که حداکثر پس از 3 سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل های یاد شده کمتر از 90 درصد قیمت های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب( شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.

کد مطلب 808856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها