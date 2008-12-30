مجلس به یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی مجلس نمایندگان یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی قرار دادند که بعد از صحبت های رئیس جمهور و نمایندگان موافق و مخالف برای تصویب آن رای گیری به عمل آمد و در نهایت از مجموع 231 نماینده حاضر فوریت این لایحه با 127 رای موافق، 85 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعیین خواهد شد که حداکثر پس از 3 سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل های یاد شده کمتر از 90 درصد قیمت های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب( شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد.