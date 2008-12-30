شورای مسلمانان بریتانیا رویدادهای غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای مسلمانان بریتانیا، تصمیم صهیونیستها برای آغاز حمله در ساعات اولیه بعداز ظهر روز 27 دسامبر درحالی که کودکان مدارس خود را ترک می کردند باعث بیشترین میزان تلفات در میان غیرنظامیان شده است، از هرجهت که بخواهیم احترام به زندگی بشری را مورد توجه قرار دهیم این اقدامات غیرقابل قبول است.

دکتر داوود عبدالله معاون دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا گفت: صهیونیستها بار دیگر تصمیم گرفته اند حملات خود را زمانی آغاز کنند که دولتهای غربی در تعطیلات به سر می برند.

پوشش سیاسی و دیپلماتیک شرایط کنونی را دربرگرفته و دولت صهیونیست توانسته برای چنین جنایتی آماده شود.

عبدالله اضافه کرد: پس از آن که رهبری سیاسی صهیونیستها نتوانست نوار غزه را تسخیر کند به این اقدامات برای تغییر حقایق سیاسی غزه روی آورده است.

شورای مسلمانان بریتانیا خواستار خاتمه کشتار فلسطینهای نوار غزه و تسلیم کامل صهیونیستها آن در مقابل تمام قطعنامه های بین المللی شده است.