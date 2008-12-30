دریای خزر در محاصره رینگ راه آهن

حسن زیاری در گفتگو با مهر گفت: پس از امضای تفاهم نامه ساخت خط ریلی میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان، بلافاصله ترکمنستان ساخت خط ریلی را در کشور خود آغاز کرده است.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: در ساخت این خط ریلی سهم ایران 75 کیلومتر از اینچه برون گرگان تا مرز ترکمنستان، سهم ترکمنستان حدود 700 کیلومتر و سهم قزاقستان نیز حدود 150 کیلومتر است.

وی ادامه داد: ارزیابی هزینه های مورد نیاز برای اجرای این طرح در حال مطالعه و بررسی است و هنوز قیمت قرارداد نهایی نشده است اما کار ساخت بخش ریلی ایران و ترکمستان بر عهده پیمانکاران داخلی گذاشته شده است.

زیاری ابراز داشت: روش تامین هزینه این خط ریلی و زمان شروع و اتمام آن هنوز قطعی نشده است اما طرفین خواستار اتمام آن تا سال 2011 شده اند.



