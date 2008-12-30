به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روح الله حسینیان که در جلسه علنی امروز مجلس به عنوان موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها سخن می گفت تصریح کرد: اگر زمانی به پرداخت یارانه نیاز بود امروز سالم کردن اقتصاد کشور احتیاج به این دارد که یارانه ها حذف شود و یارانه ها در جای خود برای توسعه زیرساخت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد یارانه ای به بیماری شباهت دارد که باید دائما به او سرم وصل باشد تا به حیات مصنوعی خود ادامه دهد و برای بازگشت به حیات طبیعی یک جراحی نیاز است و این دولت با شجاعت تمام و 30 هزار ساعت کار کارشناسی امروز آماده اجرای این کار است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت: اگر به این نکته تاریخی پاسخ ندهیم و اقتصاد بیمار را به حیات طبیعی برنگردانیم همه ما در پیشگاه تاریخ و نسل های آینده مسئولیت داریم.

حسینیان وضع فعلی پرداخت یارانه ها را ناعادلانه دانست و گفت: در حال حاضر ثروتمندان با خودروهای متعدد و وسایل برقی پرمصرف بیشترین یارانه را در اختیار دارند و 70 درصد یارانه به 30 درصد مردم تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خاطرنشان کرد: تا وقتی که دولت در اقتصاد حضور داشته باشد زمینه رقابت به وجود نمی آید و برای اجرای اصل 44 باید یارانه ها هدفمند و از پیکره اقتصاد حذف شود.

این نماینده مجلس بالا رفتن بهره وری اقتصادی را از دیگر آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست و اظهار داشت: تا زمانی که انرژی ارزان به صنایع تزریق شود صاحبان صنایع به فکر بهینه سازی انرژی نخواهند بود و بهترین فرصت برای بهینه سازی صنایع رای به فوریت این لایحه است.

حسینیان در خاتمه گفت : مردم از مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها انتظار دارند و با اجرایی شدن این لایحه از مصرف بی رویه نیز جلوگیری خواهد شد.