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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

حسینیان:

اقتصاد یارانه‌ای بیماری است که باید جراحی شود

اقتصاد یارانه‌ای بیماری است که باید جراحی شود

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد یارانه ای به بیماری شباهت دارد که باید دائما به او سرم وصل باشد تا به حیات مصنوعی خود ادامه دهد و برای بازگشت به حیات طبیعی به یک جراحی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روح الله حسینیان که در جلسه علنی امروز مجلس به عنوان موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها سخن می گفت تصریح کرد: اگر زمانی به پرداخت یارانه نیاز بود امروز سالم کردن اقتصاد کشور احتیاج به این دارد که یارانه ها حذف شود و یارانه ها در جای خود برای توسعه زیرساخت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد یارانه ای به بیماری شباهت دارد که باید دائما به او سرم وصل باشد تا به حیات مصنوعی خود ادامه دهد و برای بازگشت به حیات طبیعی یک جراحی نیاز است و این دولت با شجاعت تمام و 30 هزار ساعت کار کارشناسی امروز آماده اجرای این کار است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت: اگر به این نکته تاریخی پاسخ ندهیم و اقتصاد بیمار را به حیات طبیعی برنگردانیم همه ما در پیشگاه تاریخ و نسل های آینده مسئولیت داریم.

حسینیان وضع فعلی پرداخت یارانه ها را ناعادلانه دانست و گفت: در حال حاضر ثروتمندان با خودروهای متعدد و وسایل برقی پرمصرف بیشترین یارانه را در اختیار دارند و 70 درصد یارانه به 30 درصد مردم تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خاطرنشان کرد: تا وقتی که دولت در اقتصاد حضور داشته باشد زمینه رقابت به وجود نمی آید و برای اجرای اصل 44 باید یارانه ها هدفمند و از پیکره اقتصاد حذف شود.

این نماینده مجلس بالا رفتن بهره وری اقتصادی را از دیگر آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست و اظهار داشت: تا زمانی که انرژی ارزان به صنایع تزریق شود صاحبان صنایع به فکر بهینه سازی انرژی نخواهند بود و بهترین فرصت برای بهینه سازی صنایع رای به فوریت این لایحه است.

حسینیان در خاتمه گفت : مردم از مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها انتظار دارند و با اجرایی شدن این لایحه از مصرف بی رویه نیز جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 808867

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