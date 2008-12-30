پائیز سال 2009 آمریکا شاهد جنگ داخلی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، ایگور پارین استاد علوم سیاسی و معاون بخش مطالعات خارجی در آکادمی دیپلماسی متعلق به وزارت خارجه این کشور گفت: من از آمریکائیها بیزار نیستم اما بررسی اطلاعات نشان می دهد که این مسئله به زودی رخ خواهد داد.

وی پیش بینی خود را بر اساس اطلاعات محرمانه که از سوی سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی روسیه ارائه شده، صورت می دهد و عقیده دارد که مهاجرت عظیم و جمعی، رکود اقتصادی و انحطاط اخلاقی در آمریکا در پاییز سال 2009 منجر به جنگ داخلی در این کشور خواهد شد.

پارین بر این باور است که پس از بروز این جنگ آمریکا به اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه جولای 2010 به شش منطقه تقسیم خواهد شد و آلاسکا هم که پیشتر متعلق به روسیه بود باز هم به این کشور بازگردانده خواهد شد.