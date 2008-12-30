نوبت دهی به اهداکنندگان خون درآذربایجان شرقی در ایام محرم

محمدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از ازدحام جمعیت در مقابل مراکز دریافت خون، از به هدر رفتن خون‌های اهدا شده مردم نیز جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح زمینه استفاده بهینه از خون و فرآورده های خونی اهداشده فراهم می شود، ادامه داد: متاسفانه مردم منتظر می مانند تا در روزهای تاسوعا و عاشورا خون خود را اهدا کنند که این امر با توجه به ظرفیت محدود مراکز ما مشکلات بسیاری برای هموطنان ایجاد می کند.

خلیلی با اشاره به افزایش قابل توجه اهدای خون در ایام محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی، تصریح کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که عمر خون و فرآورده های آن محدود است و در صورت رسیدن آن به حد مازاد بر نیاز، سازمان انتقال خون ناگزیر به دور ریختن بخشی ازخون اهدایی می شود.

سرپرست پایگاه منطقه ای انتقال خون آذربایجان شرقی اظهار داشت: خون و فرآورده های خونی در بهترین شرایط نگهداری و استفاده از بهترین مواد نگهدارنده فقط 35 روز عمر دارد که این امر ضرورت در اختیار داشتن مستمر خون را می رساند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر ظرفیت آزمایشگاهی و ذخیره سازی خون در پایگاه های انتقال خون استان محدود است و با افزایش یکباره اهدای خون، مشکلات متعددی ایجاد می شود.

خلیلی، مراجعه تعداد زیادی از شهروندان برای اهدای خون در ایام خاص مانند تاسوعا و عاشورا را اقدامی خوب خواند اما در عین حال گفت: به نظر می رسد بهتر است این عمل خیر به شکل مستمر بوده و در طول سال ادامه داشته باشد.

سرپرست پایگاه منطقه ای انتقال خون آذربایجان شرقی کاهش چشمگیر اهدای خون در هشت روز اول ماه محرم را موضوعی نگران کننده دانست و گفت: در سالهای گذشته به دلیل کاهش بیش از اندازه اهدای خون در این مقطع از زمان، از بیمارستانها خواسته شده بود عملهای جراحی بزرگ خود را حداقل یک هفته به تعویق بیاندازند.

خلیلی تاکید کرد: برای ایجاد تعادل در این زمینه باید اهدای خون مستمر بیش از گذشته مورد توجه شهروندان قرار بگیرد.