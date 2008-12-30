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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

امام جمعه کاشمر:

حادثه غزه میوه تلخ تمدن غرب است

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه کاشمر با بیان اینکه جنایات غزه، یک حادثه تلخ تاریخی است آن را میوه تلخ تمدن غرب خواند و گفت: همین میوه تلخ کافی است که کذب ادعاهای آنان را در ارتباط با حقوق بشر و دموکراسی به اثبات برساند.

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر حجت الاسلام سید قاسم یعقوبی صبح امروز در اجتماع اعتراض آمیز مردم این شهرستان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در محل مسجد جامع کاشمر افزود: اسرائیل ادعا می کند که قصد دفاع از خودش را دارد و آمریکا نیز به همین بهانه از این جنایات حمایت می کند.

امام جمعه کاشمر تصریح کرد: ملت فلسطین با الهام از قرآن، عاشورا و انقلاب اسلامی ایران به این حقیقت رسیده است که برای نجات از ظالمان خودش باید به پاخیزد.

وی افزود: غربی ها قصد خدمت به بشر را ندارند بلکه صنعت و علمشان به این هدف است که دنیا را دست خودشان داشته باشند.

امام جمعه کاشمر با انتقاد از سکوت برخی سران عرب اظهار داشت: اسرائیل از نیل تا فرات را می خواهد و تمام کشورهای عربی و خلیج فارس جزو نقشه ی آینده ی این رژیم است.

وی افزود: دنیای اسلام برای حفظ منافع خود هم باید از فلسطین دفاع کنند و از دید اعتقادی و مذهبی نیز ما حق نداریم در برابر ظلم ظالمان سکوت کنیم.

وی با اشاره به اینکه خداوند فرموده حق نداریم ظلم پذیر و ذلت پذیر باشید، خاطرنشان کرد: خداوند وعده داده که اگر در برابر ظالم بایستید ما شما را یاری می کنیم همانگونه که ملت ایران را در انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان را در جنگ با اسرائیل یاری کرد.

یعقوبی با بیان اینکه مردم فلسطین با این روحیه ی مقاومت، به پیروزی نزدیک هستند، اظهار داشت: ما نیز وظیفه داریم همانگونه که رهبری فرموده اند به هر شکل ممکن به ملت مظلوم فلسطین کمک کنیم.

امام جمعه کاشمر افزود: حادثه فلسطین پرده از چهره ننگین دولت های وابسته به آمریکا برداشت و یک بار دیگر اسلام ناب را از اسلام آمریکایی متمایز ساخت.

کد مطلب 808889

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