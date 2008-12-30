سرانه 6500 تومانی سال 88 بدون اطلاع وزیر بهداشت تصویب شد

دکتر شاهرخ رامین مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که با حضور وزیر رفاه برگزار شده است سرانه درمان برای سال آینده مبلغ 6500 تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که دکتر محمدرضا نوروزی دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با مهر عنوان داشته بوده که سرانه درمان 88 نباید کمتر از 10 هزار تومان باشد.

از سوی دیگر، دکتر مسعود مسلمی فرد نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور نیز گفته است که نرخ سرانه سلامت باید 15 هزار تومان باشد و چنانکه دولت همچون گذشته بخواهد نرخ سرانه سلامت را غیرواقعی تعیین کند نتیجه ای جز کاهش کیفیت خدمات رسانی در نظام سلامت و رفتن مردم به زیر خط فقر ندارد.

دکتر کامران باقری وزیر بهداشت پیش از این یکی از مشکلات نظام سلامت را تامین منایع مالی و توزیع ناعادلانه خدمات درمانی دانسته و عنوان داشته که در این بخش دچار اشکال جدی هستیم که نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

روند تخصیص اعتبار به حوزه سلامت در کشورهمواره با فراز و نشیبهای فراونی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه شده است.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تصمیم گیری وزارت رفاه برای تعیین سرانه درمان 88 بدون حضور وزیر یا معاونین وزارت بهداشت و همچنین نبود هیچ یک از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آن جلسه ، افزود: ما به شدت مخالف چنین تصمیم گیری از سوی وزارت رفاه هستیم چون این سرانه باعث خواهد شد مشکلات مردم در حوزه سلامت برای سال آینده نیز لاینحل باقی بماند.

کسری بودجه 1600 میلیارد تومانی وزارت بهداشت از اصلی ترین چالشهای مالی این وزارتخانه در سال جاری بود که اکثر کارشناسان وزارت بهداشت علت اصلی این موضوع را پایین بودن سرانه درمان در ایران می دانند.

سرانه درمان در ایران از کشورهای بحران زده ای همچون فلسطین و افغانستان نیز پایین تر است.