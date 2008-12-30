تحول در بافت فرش موجب افزایش فروش بازار جهانی می شود

محمدعلی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بررسی کارشناسان فرش و وجود استعدادهای بالقوه وطرح ها ونقشه های منحصربه فرد در میان روستائیان وعشایر استان، امرشناسایی استعداد و ایجاد تحول و تنوع بافت در سرلوحه کار کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی است.

وی تصریح کرد: وجود این تحولات در دست بافته ها، تعداد رنگ بندی در فرش ها که با سلیقه و دکوراسیون خریداران نیز مطابقت دارد کاهش یافته وموجب سهولت بافت توسط بافندگان شده است.

اکبریانی گفت: اجرای این امر با کاهش رج شمار قالی، اصلاح نحوه چله کشی موجب افرایش سرعت بافت، کاهش قیمت تولید، افزایش خریداران شده است.

وی افزود: این امر همچنین با اصلاح ساختارهای بیرونی همچون رنگ، طرح، ابعاد و غیره در تولید فرش مطابق با سلیقه بازار جهانی و خریداران نقش بسزایی دارد.

اکبریانی گفت: بافندگان قالی با نظارت کارشناسان در بافت قالی همچنین به ساختار اصیل رایج منطقه ، نوآوری در ترکیب بندی نقش ها که مطابق با سلیقه روز مشتریان داخلی و خارجی است دقت نظر دارند.

معاون اشتغال وخود کفایی کمیته امدادامام خمینی (ره) خراسان شمالی با عنوان اینکه بیش از هزارو 100 بافنده در 420 کارگاه قالی بافی مشغول به کار هستند، گفت: در واقع از ابتدای تاسیس استان خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال مددجویان تعداد 78 کارگاه قالی بافی به این نهاد تحویل داده شد که با تلاش کارشناسان کمیته امداد طی سه سال گذشته این تعداد کارگاه به 420 کارگاه غیر متمرکز افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: این نهاد با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان زمینه بهداشتی کردن کارگاه های قالی بافی را به لحاظ نور، تهویه، استحکام سقف، بهداشت محیط و کنترل وضعیت بینایی سنجی تمام بافندگان را فراهم کرده است.

وی اذعان داشت: هم اکنون نیز بیش از 300 کارگاه قالی بافی در سطح استان خراسان شمالی بهسازی و بهداشتی شده است.