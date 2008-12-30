سرانه دانش آموزی دو سال مدارس در یکسال تجمیع شد

سید علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که شما قبلا عنوان کرده بودید سرانه دانش آموزی که در تابستان پرداخت شد مربوط به سال تحصیلی گذشته است، گفت: امسال و پارسال فرقی نمی کند سرانه هر دو سال را یکجا پرداخت کردیم.

پرداخت سرانه دانش آموزی مدارس از سوی رؤسای سازمانهای آموزش و پرورش در حالی است که مدیران مدارس در بسیاری از موارد اقدام به اخذ شهریه به بهانه های مختلفی همچون برگزاری کلاسهای تقویتی، تامین پول آب و برق و گاز و حتی خرید وسایل مورد نیاز مدرسه کرده اند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شما از مدیران ما چیزی را شنیده اید که درست نیست.

یزدیخواه با بیان اینکه سرانه هر دانش آموز 8 هزار تومان است و در کل 10 میلیارد تومان بابت سرانه دانش آموزی به مدارس واریز شده است افزود: ما قبول داریم که مقدار سرانه ها کم است ولی مدیران مدارس با همین میزان فعالیتهای خود را دنبال می کنند.

وی در حالی از پرداخت 10 میلیارد تومان سرانه دانش آموزی مدارس خبر می دهد که معاون پشتیبانی و برنامه ریزی وی بیش از این عنوان کرده بود که 8 میلیارد و 200 میلیون تومان سرانه دانش آموزی مربوط به سال 86 به حساب مدارس شهرستانهای استان تهران واریز شده است.

به گفته یزدیخواه بیش از یک میلیون و 200 هزار دانش آموز در شهرستانهای تهران مشغول به تحصیل هستند.

همچنین رئیس آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: سرانه ای که وزارتخانه برای امسال در اختیار ما قرار داده بود به حساب مدارس واریز کردیم.

علی اصغر یزدانی ادامه داد: برای هر دانش آموز بین 4 تا 8 هزار تومان سرانه تعلق گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این سوال که میزان کل اعتبارات اختصاص یافته برای سرانه دانش آموزان تهرانی چقدر است رقم دقیقی را عنوان نکرد و تنها به این جمله بسنده کرد که نزدیک به 3 میلیارد و خرده ای به حساب مدارس واریز کرده ایم.