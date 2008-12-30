امتیاز هیئت ممیزه به 4 دانشگاه کشور اعطا شد

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت های ممیزه بر اساس آئین نامه موجود برای بررسی وضعیت استخدام، ارتقا و امتیاز دهی به اعضای هیئت علمی از بدو ورود به دانشگاه تا زمان خدمت با تأیید وزیر علوم در دانشگاهها ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس وزارت علوم به تازگی به دانشگاههای سمنان و علوم پایه دامغان هیئت ممیزه مشترک و به دانشگاههای کاشان و شهرکرد نیز هیئت ممیزه مشترک داده است.

مشاور وزیر علوم در امور هیئت امنا و هیئتهای ممیزه گفت: اعطای هیئت ممیزه به دانشگاههای اراک و قم نیز در دست بررسی است.