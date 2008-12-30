تولید لباسهای دافع حشرات

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از permethrin به منظور دفع حشرات موذی در تولید یونیفورم های ارتشی از سال 1991 رواج یافته است تا به این شیوه نیروهای نظامی از گزند حشرات موذی که می توانند ناقل انواع بیماری های انسانی نیز به شمار روند، در امان بمانند.

با این حال میزان مقاومت خصوصیات این ماده در الیاف استفاده شده در این لباسها موضوعی است که شرکتهای مختلف بر سر آن به رقابت می پردازند. طی یکی از جدیدترین تحقیقات به عمل آمده شیمیدانان مرکز حشره شناسی در گینزویل شیوه ای جدید و موثر را در دفع حشرات و محافظت از بدن در برابر گزیدگی ارائه کردند.

به منظور اینکه یونیفورمهای نظامی خصوصیات دفع حشره خود را حفظ کنند حتما باید به ماده permethrin آغشته شوند و در غیر این صورت خواص دافع حشره در این یونیفورم پس از شستشو از بین خواهد رفت.

محققان به منظور افزایش مقاومت این خصوصیات در لباسهای نظامی به ایجاد تغییرات در ساختار و ترکیبات شیمیایی ماده permethrin پرداخته و خصوصیات دافعه و میزان پایداری آن را به میزان قابل توجهی افزایش دادند.

قبل از تولید و توزیع گسترده و به منظور اثبات کارایی، این شیوه با استفاده از یونیفورم های چند لایه و بر روی چهار داوطلب مورد آزمایش قرار گرفته و توانایی این روش جدید در برابر گزند دو نوع متفاوت از حشرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته مخترعان، استفاده از چنین شیوه ای می تواند به شکلی موثر بدن افراد را در مقابل گزند حشرات تحت حمایت و محافظت قرار دهد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، به دلیل عدم وجود شیوه ای استاندارد و قابل اطمینان در تولید انواع لباسهای دافع حشره در جهان، شیوه این محققان بسیار مورد توجه قرار گرفته و در تولید تجهیزات نظامی از جمله یونیفورم های نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.