به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى آئین‌نامه طبقه‌بندى و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را اصلاح کرد که بر اساس آن تمدید گواهینامه‌هاى یاد شده حداکثر به مدت دو سال و با تشخیص معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى مجاز شده است.

با تصویب آئین نامه جدید تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، به پیمانکاران داراى رتبه بندى سابق در رشته‌هاى مختلف اجازه داده شده طى مدت یک سال با تطبیق وضعیت خود، گواهینامه صلاحیت پیمانکارى جدید اخذ کنند.

علاوه بر آنها شمارى از پیمانکاران جدید نیز طى سالهاى 1382 و 1383 با آئین نامه جدید، گواهینامه دریافت کرده که براساس ماده (26) آیین نامه یاد شده، مدت اعتبار گواهینامها چهار سال است که باید در سررسید به هنگام شود، و از آنجایى که تعداد بسیار زیادى با پایان اعتبار گواهینامه مواجه شده اند که رسیدگى به پرونده آنها به صورت یکباره، ایجاد صف و مشکل کرده بود که دولت به تصویب این مصوبه، تمدید گواهینامه‌هاى یاد شده را حداکثر به مدت دو سال و با تشخیص معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى رئیس‌جمهور مجاز دانسته است.

این مصوبه را پرویز داوودى معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ کرده است.

