نامه دانشگاه پیام نور به رئیس جمهور/ موسسات غیرقانونی به اعتبار پیام نور خدشه وارد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی صبح امروز در نشست روسای استانهای دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: امروز در کشور هزار و 982 مرکز آموزش عالی که بیش از 80 مرکز آن دانشگاههای سراسری هستند وجود دارد.

قائم مقام وزیر علوم اظهار داشت: در سال 87 ظرفیت پذیرش دانشجو به بیش از 40 هزار نفر و امسال به 60 هزار نفر خواهد رسید. دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به سه صورت دانشجوی پژوهشی، آموزشی و ترکیبی جذب خواهند شد.

وی تاکید کرد: دانشگاههای ایران در حال حاضر 245 نشریه علمی، 190 انجمن علمی اساتید، 110 قطب علمی دارند و 21 پارک فناوری نیز در کشور وجود دارد که نشان از رشد علمی کشور در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی است.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به فعالیتهای این دانشگاه در چند ماه اخیر ادامه داد: مراکز دانشگاه پیام نور باید توجه ویژه ای به برگزاری امتحانات دانشگاه داشته باشند زیرا امتحانات دانشگاه پیام نور مانند یک کنکور برگزار می شود و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

حسینی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی دوره های فراگیر نیز باید در واحدها برگزار شود تا امکان سوء استفاده از این کلاسها وجود نداشته باشد. در حال حاضر موسسات خصوصی به صورت غیرقانونی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی فراگیر می کنند که علاوه بر اخذ مبالغ زیاد اعتبار دانشگاه را نیز خراب می کنند.

وی گفت: دانشگاه پیام نور خواهان توجه ویژه دولت و نمایندگان مجلس به بودجه این دانشگاه است. اگر انتظار داریم که دانشگاه پیام نور کمبودهای خود را برطرف کند باید بودجه کافی نیز به این دانشگاه اختصاص داده شود.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: در حال حاضر دانشگاه پیام نور 200 واحد و مرکز نیمه کاره دارد و فعالیتهای فرهنگی خود را نیز گسترش داده برخی نیز گله دارند که حق التدریس این دانشگاه از سایر دانشگاههای کشور کمتر است که درمان تمامی این مشکلات اختصاص بودجه کافی به دانشگاه است.

حسینی ادامه داد: مستند سازی فعالیت های دانشگاه پیام نور و اطلاع رسانی نیز از دیگر برنامه هایی است که باید در دستور کار واحدها قرار گیرد. در حال حاضر به دنبال راه اندازی شورای اطلاع رسانی دانشگاه که با همکاری روابط عمومی فعالیت می کند هستیم.