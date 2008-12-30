ابداع مدل پیش بینی بیماری خونی MDS توسط محقق ایرانی دانشگاه تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد راوندی از مرکز سرطان شناسی اندرسون دانشگاه تگزاس با همکاری محققان دیگری از این دانشگاه و مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی مدل اخیر را با هدف کمک به شناسایی سریع و پیشگیرانه بیماری خطرناک "سندرم میلودسپلاستیک" ارائه کرده اند.

یافته جدید دکتر راوندی و سایر محققان این پرو‍ژه از جنبه های گوناگونی به عنوان دستاوردی متمایز به حساب می آید. مدل پیش فرضی که تا پیش از این برای سندرم میلودسپلاستیک ارائه شده بود تنها برای بیماران تازه تشخیص داده شده کاربرد داشته است از این رو با آغاز درمان و یا پیشرفت بیماری استفاده از آن چندان کاربردی نخواهد بود.

اما مدل جدید که با استفاده از داده های مربوط به 1915 بیمار در بیش از 12 سال گذشته ارائه شده است قابلیت استفاده برای هر بیمار مبتلا به سندرم میلودسپلاستیک در هر دوره از بیماری را دارد.

به گزارش مهر، مدل جدیدی که از سوی دکتر راوندی و تیم همراهش ارائه شده است و به آن "سامانه بین المللی ثبت پیش بینی سندروم" گفته می شود در حالی تهیه شده است که هم اکنون گزینه درمانی بسیار اندکی برای این بیماری وجود دارد.

سندرم میلودسپلاستیک دربرگیرنده شرایط مختلفی است که موجب تولید ناکافی سلولهای خونی در بدن شده و عمدتا با عواقب مخیم و مرگباری همراه است.