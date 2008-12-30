بدعت زدایی از مراسم عزاداری محرم باید توسط هیئتهای حسینی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام احمد حمیدی صبح امروز در همایش پلیس و هیئت های حسینی گفت: هیئت ها و دسته جات حسینی بایستی از خرافه گری و عزاداری های غیرصحیح دوری کرده و در جهت آگاه سازی و روشنگری قیام عاشورا عمل نمایند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند، مردم را از نهضت عاشورا جدا و خرافه گری و فرقه سازی را در ایران رواج دهند، که نقش هیئت ها و دسته جات حسینی در خنثی نمودن این توطئه های دشمنان بسیار تاثیرگذار است.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه عزاداری صحیح و اصولی و پیام دار خواسته همه ماست خاطرنشان کرد: هیئت ها و دسته جات حسینی بایستی پیرایه ها را از عزاداری های حسینی کنار زده و با خرافه زدایی و عزاداری اصولی پاسخ توطئه های دشمنان را بدهند.

وی با تشریح برخی از اهداف قیام عاشورا و با تاکید بر ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: احیاء اسلام، رهایی مردم از ظلمت و هدایت آنان به معرفت و آگاهی و امر به معروف و نهی از منکر از اهداف اساسی نهضت عاشورا هستند که بایستی این مفاهیم ارزشمند در جامعه تبیین شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی آذرابیجان شرقی ضمن تاکید بر عزاداری اصولی و سنتی یادآور شد: به کارگیری مطالب و اشعار موهن و موسیقی لهو و لعب در عزاداری ها ممنوع بوده و با عاملان به این بدعت ها برخورد خواهد شد.