فرمانداران استان کرمانشاه موظف به همکاری با کارگروه سلامت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد صبح سه شنبه درهفتمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان با تاکید بر اهمیت مصوبات جلسه مذکور، اظهار داشت: مدیران و فرمانداران استان درصورت عدم همکاری با این کارگروه وعدم ارائه توجیه قانع کننده به شدت با آنها برخورد خواهد شد، زیرا سلامت جامعه از هر چیزی با ارزش تر است.

وی ضمن قدردانی از زحمات اداره کل دامپزشکی و تعزیرات حکومتی استان که با همکاری و تعامل یکدیگر در جهت نظارت، کنترل، شناسایی و برخورد با افراد خاطی که در مراکز غیرمجاز جمع آوری شیر فعالیت داشتند، گفت: خوشبختانه اقدامات قاطعی که از سوی تعزیرات حکومتی در این راستا صورت گرفته در حالی است که در گذشته حتی یک پرونده هم در همین رابطه در این اداره تشکیل نشده و این عملکرد قابل تحسین است.

دمیاد با اشاره به گزارشاتی مبنی بر تهیه و توزیع روغن های مایع غیر استاندارد در سطح استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی با همکاری تعزیرات حکومتی باید نظارتهای خود را با عوامل تهیه و توزیع روغن های مایع غیر استاندارد بیشتر و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با عوامل آن برخورد کنند.

در ادامه جلسه دکترصمد نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه گزارشی از وضعیت بهداشتی و درمانی استان پرداخت.

در پایان نیز کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گزارشی از اقدامات و فعالیتهای مراکز مشاوره در سطح استان را ارائه کردند.