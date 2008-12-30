  1. هنر
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

رحماندوست:

داستانهای انقلاب هنوز نوشته نشده‌اند

داستانهای انقلاب هنوز نوشته نشده‌اند

دکتر مجتبی رحماندوست گفت:‌ تا کنون داستان چندانی از انقلاب نوشته نشده است اما کتابهایی که در حوزه خاطره و تاریخ انقلاب خلق شده‌اند آثار ارزنده‌ای هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران با بیان این مطلب که ادبیات دفاع مقدس مقوله‌ای مجزا از ادبیات انقلاب است گفت: ادبیات انقلاب فراز و نشیبهای زمانی و تاریخی متفاوتی از ادبیات دفاع مقدس دارد و نمی‌توان این دو مقوله را یکی دانست.

وی افزود:‌ ادبیات داستانی انقلاب به آن دسته از نوشته‌هایی اطلاق می‌شود که به هسته‌‌های شکل‌گیری انقلاب از سال 42 تا کنون اشاره دارد و توانسته است مخاطب امروزی را با وقایع انقلاب آشنا کند.

وی کتابهای تاریخی و خاطره انقلاب را موثرتر از داستانهای خلق شده در این موضوع دانست و افزود: تا کنون کتابهای داستانی چندانی از انقلاب تولید نشده است، اما کتابهایی که در حوزه خاطره و تاریخ انقلاب خلق شده‌اند آثار ارزنده‌ای است که می‌تواند دستمایه نویسندگان برای اعتلای ادبیات داستانی انقلاب قرار گیرد.

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران خاطرنشان کرد: جشنواره داستان انقلاب باید خیلی زودتر از این‌ها شکل می‌گرفت چرا که بسیاری از منابع دست اول از بین رفته است اما این اقدام دیر هنگام و به ویژه توجه به خلق اثر در این جشنواره قابل تقدیر است.

رحماندوست با بیان این مطلب که افزایش جوایز مادی تاثیری در رشد جشنواره ندارد گفت: خیلیها معتقدند بالا بردن ارزش مادی جوایز در جشنواره‌ها، انگیزه زیادی در نویسندگان ایجاد می‌کند، در حالی که بنده معقتدم افزایش جوایز مادی، توانمند‌یهای حسی و غریزی نویسندگان را کاهش می‌دهد و اگر جوایز طوری باشد که بتواند انگیزه نویسندگان را افزایش دهد می‌تواند به رشد و جریان‌سازی جشنواره امیدوار بود.
کد مطلب 808932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها