به گزارش خبرگزاری مهر، رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران با بیان این مطلب که ادبیات دفاع مقدس مقولهای مجزا از ادبیات انقلاب است گفت: ادبیات انقلاب فراز و نشیبهای زمانی و تاریخی متفاوتی از ادبیات دفاع مقدس دارد و نمیتوان این دو مقوله را یکی دانست.
وی افزود: ادبیات داستانی انقلاب به آن دسته از نوشتههایی اطلاق میشود که به هستههای شکلگیری انقلاب از سال 42 تا کنون اشاره دارد و توانسته است مخاطب امروزی را با وقایع انقلاب آشنا کند.
وی کتابهای تاریخی و خاطره انقلاب را موثرتر از داستانهای خلق شده در این موضوع دانست و افزود: تا کنون کتابهای داستانی چندانی از انقلاب تولید نشده است، اما کتابهایی که در حوزه خاطره و تاریخ انقلاب خلق شدهاند آثار ارزندهای است که میتواند دستمایه نویسندگان برای اعتلای ادبیات داستانی انقلاب قرار گیرد.
مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران خاطرنشان کرد: جشنواره داستان انقلاب باید خیلی زودتر از اینها شکل میگرفت چرا که بسیاری از منابع دست اول از بین رفته است اما این اقدام دیر هنگام و به ویژه توجه به خلق اثر در این جشنواره قابل تقدیر است.
رحماندوست با بیان این مطلب که افزایش جوایز مادی تاثیری در رشد جشنواره ندارد گفت: خیلیها معتقدند بالا بردن ارزش مادی جوایز در جشنوارهها، انگیزه زیادی در نویسندگان ایجاد میکند، در حالی که بنده معقتدم افزایش جوایز مادی، توانمندیهای حسی و غریزی نویسندگان را کاهش میدهد و اگر جوایز طوری باشد که بتواند انگیزه نویسندگان را افزایش دهد میتواند به رشد و جریانسازی جشنواره امیدوار بود.
دکتر مجتبی رحماندوست گفت: تا کنون داستان چندانی از انقلاب نوشته نشده است اما کتابهایی که در حوزه خاطره و تاریخ انقلاب خلق شدهاند آثار ارزندهای هستند.
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