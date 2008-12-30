دهم دی؛ روزی که خون بارید

به گزارش خبرنگار مهر، ‌در سال 57 ورامین حال و هوای دیگری داشت جوانان این منطقه وارثان قیام 15 خرداد سال 42 پس از گذشت 15 سال از آن حماسه همیشه ماندگار برای بار دیگر روحیه دینی و انقلابی خود را به نمایش گذاشتند.

آنانکه بغضشان در گلو خفه شده بود و در شهادت عزیزانشان حتی از پوشیدن لباس مشکی منع شده بودند و بدن شهیدانشان مظلومانه و غریبانه در مسگر آباد تهران به خاک سپرده شده بود در سال 57 بغضشان ترکید و فریادهای امامشان را لبیک گفتند و به خیابانها آمدند.

سال 57 در هر کوی و برزن خشم انقلابی مردم بر علیه رژیم منحوس پهلوی مشاهده می شد دبیرستان پهلوی سابق (شهید آیت الله مصطفی خمینی فعلی) کانون تحریک جوانان پرشور بود دانش آموزان و برخی از دبیران این دبیرستان را به مرکز تجمعات و اعتراضات دانش آموزی تبدیل کرده بودند. شهید گل عباسی نیز در همین دبیرستان به شهادت رسید.

حسینیه بنی فاطمه محل تجمعات و سخنرانی های انقلابی بود ساواک و شهربانی به شدت این حسینیه را زیر نظر داشتند. زینبیه شهرستان با محوریت همشیره مرحوم آیت الله طالقانی کانون روشنفکری و اجتماع زنان مؤمن و انقلابی منطقه بود و بالاخره مسجد صاحب الزمان (عج) ورامین به مرکز هدایت مبارزه بر علیه رژیم با هدایتهای امام جمعه محترم ورامین تبدیل شده بود.

خیابان مسجد جامع و شهدای 15 خرداد و طالقانی شاهد گامهای استوار مردان و زنانی بود که به حمایت از امام و مبارزه با رژیم برخاسته بودند و تقریبا روزی نبود که تجمع یا راهپیمایی در این مرکز و خیابانها صورت نگیرد.

بالاخره روز 10 دی ماه 57 فرا رسید مردم ورامین همچون روزهای گذشته به راهپیمایی پرداختند بازارها و مغازه ها تعطیل بود ، دانش آموزان و فرهنگیان کلاسها را تعطیل و در راهپیمایی شرکت کرده بودند. کسی فکر نمی کرد ماموران سنگدل شهربانی به روی همشهریان خود آتش بگشایند ولی گویا مقرر شد خون جوانمردانی بر زمین ریخته شود و خشم انقلابی مردم را روز افزون کرده و مرگ رژیم تسریع نمایند.

در حالی که راهپیمایان در خیابان شهدا در حال حرکت بودند گلوله ای از اسلحه یکی از ماموران شلیک شد و شهید حسن کریمی نقش بر زمین شد وی از دبیران شهرستان ورامین بود.

مردم پیکر شهید کریمی را بر دوش گرفتند و فریاد می زدند: "این سند جنایت پهلوی است" در حالی که جمعیت در حال عبور از مقابل شهربانی (جنب کوکب الدین) بودند گلوله ای دیگر شهید "محمدحسین شیرازی" را نقش بر زمین کرد و سپس شهید "مسعود میرزایی" که به کمک شهید شیرازی شتافت بود خونش آسفالت خیابن را رنگین ساخت.

آنروز در ورامین خون بارید. پیکرهای شهیدان مخفیانه به خاک سپرده شد ولی هرگز ایثار و جانفشانی آنها فراموش نخواهد شد پس از شهادت این عزیزان بود که نیروهای گارد از تهران به ورامین اعزام شدند به خانه های انقلابیون حمله کردند، شیشه مغازه ها را شکستند و بسیاری از مبارزین را دستگیر کرده و به زندان انداختند.

مزدوران رژیم در سرمای دی ماه یخ حوض شهربانی را شکسته و آنها را به میان آب انداختند و با باتوم آنها را کتک زدند ولی بالاخره این خونها ثمره داد و پس از گذشت یک ماه و دو روز از شهادت شهدای 10 دی امام قدم به میهن اسلامی نهاد و پس از 42 روز طومار رژیم منحوس پهلوی در هم پیچیده شد و خون شهیدان بر شمشیر پیروز شد.