به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد اکبریان پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برخی فعالیت‌های بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی اظهار داشت: این مرکز به منظور تجربه عرصه‌های نوین در پاسخگویی به سئوالات و شبهات دینی، اقدام به بازکردن اتاق پاسخگویی در سایت گفتگوی زنده و مستقیم بیلوکس "beyluxe" کرده است و کارشناسان این مرکز هر هفته چهار شب در این فضای اینترنتی به سئوالات کاربران پاسخ می‌دهند.



وی افزود: خوشبختانه بسترهای مناسب برای پاسخگویی به سئوالات دینی فراهم شده و گفتگوی زنده در اتاق‌ زنده بیلوکس مورد استقبال چشمگیر کاربران اینترنتی قرار گرفته است.



وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، پاسخگویی به شبهات دینی در دهه محرم را مورد توجه قرار داد و گفت: بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی با هدف تبلیغ و بزرگداشت شعائر دینی و مذهبی در ماه محرم، اقدام به راه‌اندازی اتاق چت با نام "نوای نینوا" کرده است.



حجت‌الاسلام اکبریان تصریح کرد: فعالیت این اتاق در مسنجر بیلوکس از شب اول ماه محرم آغاز شد و تا پایان دهه محرم ادامه دارد.

وی آسیب‌شناسی عاشورا و محرم توسط یکی از کارشناسان دینی و مقتل‌خوانی از سوی دکتر منتظر استاد شیعه یکی از دانشگاه‌های سوئد را از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق چت نوای نینوا برشمرد و اضافه کرد: در تلاش هستیم که با همکاری برخی کاربران اینترنتی، این اتاق به صورت شبانه‌روزی باز باشد تا فضایی معنوی برای کاربران اینترنتی ایجاد شود.



مدیر بخش کتبی و اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی خاطرنشان کرد: اتاق چت پاسخگویی در غیر از دهه محرم نیز پاسخگوی سئوالات کاربران اینترنتی در زمینه‌های ادیان و مکاتب انحرافی، مشاوره، اعتقادی، اخلاقی و قرآنی است.



کاربران برای استفاده از این برنامه ابتدا از سایت "www.beyluxe.com/messenger/Download.html" این برنامه را دانلود کرده و برای نحوه نصب و ساختن آی‌دی به وبلاگ www.hichatter.parsiblog.com مراجعه نمایند.