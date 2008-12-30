نشست پیشنهادی ابومازن دعوت به تسلیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس اظهار داشت که دعوت ابومازن برای برگزاری این نشست روش جدید برای تشویق مقاومت به تسلیم شدن است.

وی خاطرنشان کرد: ما مخالفت خود را با این گفتگو در مقر تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام و می گوییم که این دعوت تنها جنبه تبلیغاتی دارد و ابومازن در جنگ با حماس با صهیونیستها همدست شده است.

سخنگوی حماس در ادامه از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا توجیه تجاوزات غزه و متهم کردن حماس در این زمینه را متوقف کند.

در همین راستا جنبش جهاد اسلامی نیز در بیانیه ای اعلام کرد که مشارکت در نشست گروه های فلسطینی به دعوت ابومازن را رد می کند چرا که در اوضاع کنونی برگزاری چنین دیدارهای صوری نیست.

در ادامه بیانیه آمده است که در شرایط کنونی بهتر است مقاومت در کرانه باختری نیز از فلسطین و سرزمین آن حمایت کند و به کشتار غزه واکنش نشان دهد.

جهاد اسلامی همچنین بر ضرورت اتحاد گروه های فلسطینی در مقابله با دشمن صهیونیست تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که ابومازن روز گذشته گروه های فلسطینی را دعوت کرد تا برای بررسی حملات رژیم صهیونیستی به غزه نشست برگزار کنند.

از سوی دیگر "احمد قریع" رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی از توقف مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی خبر داد. این تصمیم در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه اتخاذ شده است.

رژیم غاصب صهیونیستی از روز شنبه تاکنون نوارغزه را آماج حملات هوایی وحشیانه قرار داده است که تاکنون دستکم 360 فلسطینی شهید و بیش از هزار و 600 نفر زخمی شده اند.